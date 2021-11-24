Loading...

Sony: Nuova strategia giochi per PS5 anche per PC

24/11/2021

Sony ha recentemente annunciato un nuovo bilancio per il terzo trimestre dell'anno, affermando che le vendite della PlayStation 5 hanno raggiunto 13,4 milioni di unità.

Tuttavia, il vicepresidente esecutivo di Sony ha affermato che le vendite di PS5 nella prima metà dell'anno sono state inferiori alle aspettative di Sony.

A questo proposito, l'analista di NPD Group Mat Piscatella ha affermato che la decisione di Sony di rilasciare i giochi PlayStation 5 e PlayStation 4 su PC è una vittoria per tutti.

Ha chiarito che molti utenti di PC negli Stati Uniti non hanno una PlayStation 5 o PlayStation 4.

Secondo il gruppo NPD, solo un terzo dei giocatori di PC negli Stati Uniti possiede una PlayStation 4. E solo l'8% dei giocatori di PC ha una PlayStation 5.

Ciò offre a Sony un'enorme nuova base di utenti di giocatori di PC che apprezzeranno felicemente il famoso bestseller. Allo stesso tempo, è improbabile che il rilascio dei propri giochi sul PC influisca notevolmente sulle vendite dei giochi sulle console Sony.

Le vendite di PlayStation 5 hanno generato 5,86 miliardi di dollari di entrate per la divisione giochi di Sony. Si tratta di un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il miglior record che la divisione PlayStation abbia mai raggiunto nel secondo trimestre.

Sony ha venduto 76,4 milioni di copie dei suoi giochi su PS4 e PS5. God of War è stato il gioco più venduto con 19,5 milioni di copie.

Sony ha affermato in precedenza che le spedizioni di apparecchiature per semiconduttori in tutto il mondo hanno continuato a essere limitate, con un impatto maggiore del previsto sulla produzione di PlayStation 5.

