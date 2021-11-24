Microsoft pubblica il documento della mancata acquisizione di Nintendo

Microsoft ha pubblicato online parte di una lettera che la società ha inviato a Nintendo nel 1999 su una proposta di partnership.

La lettera indica che Microsoft ha cercato di organizzare un incontro con Horishi Yamauchi e Genyo Takeda, allora rispettivamente CEO di Nintendo e responsabile dell'hardware delle console Nintendo.

La lettera è stata inviata il 20 ottobre 1999 da Rick Thompson, che all'epoca era responsabile del progetto Xbox. Il destinatario era Jacqualee Story, allora capo di Nintendo of America.

Sebbene il testo non sia completamente visibile, sembra che Microsoft abbia avuto difficoltà a parlare con i massimi dirigenti di Nintendo e che avessero obiezioni a una partnership con Xbox.

"Caro Jacqualee, apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per organizzare un incontro con Mr. Takeda e Mr. Yamauchi, per discutere una possibile partnership strategica tra Nintendo e Microsoft sulle future piattaforme di videogiochi", si legge nella lettera.

Sono visibili anche parti della lettera in cui Microsoft parla dello sviluppo del suo progetto Xbox e Dolphin. A quel tempo, quello era il nome in codice del Nintendo GameCube, che doveva essere rilasciato nel 2001.

Infine, si può notare che il CEO di Xbox promette che le conversazioni saranno riservate. Thompson dice che non vede l'ora di incontrare Takeda e Yamachi per discutere la sua "proposta emozionante" in modo più dettagliato.

Microsoft ha inserito un'immagine della lettera nel suo museo virtuale Xbox , in onore del 20° anniversario della console.

È la prima volta che Microsoft rilascia documentazione ufficiale sulle conversazioni con Nintendo di più di vent'anni fa. È noto da tempo che Microsoft ha cercato di entrare in una joint venture e ha tentato di rilevare Nintendo.

All'inizio di quest'anno sono emerse nuove informazioni al riguardo in un articolo di Bloomberg. In esso, ex dipendenti Microsoft hanno parlato liberamente del tentativo di acquisizione.

Anche l'ex CEO Steve Ballmer ha contribuito a quell'articolo. Bob McBreen, all'epoca capo dello sviluppo aziendale di Microsoft, ricevette l'incarico da Ballmer di acquisire l'editore Electronic Arts.

McBreen ha detto che EA ha ringraziato e poi si è concentrata su Nintendo.