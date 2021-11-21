Loading...

WhatsApp adesso puoi reagire con le emoji direttamente ai messaggi

21/11/2021

TITOLO

Scopri se puoi già utilizzare le reazioni nei tuoi messaggi WhatsApp dal tuo dispositivo mobile.

WhatsApp è tra le app di messaggistica più popolare sui telefoni cellulari Android e iOS. Le nuove funzioni continuano ad attirare l'attenzione, così come le ultime 'reazioni nei messaggi'.

In altre parole, l'app Meta ha cambiato modalità di utilizzo nell'ultimo trimestre, un esempio è la funzione multi-dispositivo, messaggi temporanei , messaggi che vengono eliminati in 24 ore. Ora, le reazioni nelle conversazioni farebbero la differenza in WhatsApp.

Le reazioni ai messaggi potrebbero essere già sfruttate tramite un aggiornamento. Questa novità di WhatsApp è rivelata da WABetaInfo, un sito Web specializzato che ha menzionato che gli utenti potrebbero e disabilitare la funzione a piacimento, al fine di evitare notifiche eccessive.

La nuova funzionalità arriverà con la versione 2.21.24.8 di WhatsApp Beta, che può essere trovata all'interno del programma beta di Google Play. Tuttavia, puoi anche scaricare l'apk da APK Mirror.

Tale versione di prova potrebbe preparare alcune incongruenze nel tuo sistema o non consentirti di reagire ai messaggi all'interno di WhatsApp Beta.

Ad oggi non è ancora nota la data di lancio delle reazioni nei messaggi a WhatsApp, inoltre, non si saprebbe se questa funzione arriverà gradualmente in base alla posizione geografica.

