Sony in perdita

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2011

Sony ha fatto due conti e da un profitto stimato di 70 miliardi di Yen si è rapidamente passati a una perdita di 260 miliardi di Yen, circa 3,2 miliardi di dollari.

Le cause sono facilmente intuibili: terremoto che ha colpito il giappone e l' attacco degli hacker sui sistemi della società.
Sony però non demorde e a Los Angeles ha presentato l' e-paper flessibile a colori da 13.3 pollici con risoluzione di 1600 x 1200 pixel e peso di 20 grammi.

Il video di Sony:



