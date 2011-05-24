Sony in perdita

Sony ha fatto due conti e da un profitto stimato di 70 miliardi di Yen si è rapidamente passati a una perdita di 260 miliardi di Yen, circa 3,2 miliardi di dollari.



Le cause sono facilmente intuibili: terremoto che ha colpito il giappone e l' attacco degli hacker sui sistemi della società.

Sony però non demorde e a Los Angeles ha presentato l' e-paper flessibile a colori da 13.3 pollici con risoluzione di 1600 x 1200 pixel e peso di 20 grammi.



Il video di Sony:







