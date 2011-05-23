Guida 6.20 TN-E Perma-Patch Released
23/05/2011
Innanzitutto scarichiamo il pacchetto dalla sezione download, poi seguiamo le istruzioni :
1)Copiamo "TN_E_Permanent_PatchV2" in PSP->GAME
2)Avviamolo e andiamo in impostazioni, disabilitiamo "Protect Flash0"
3)Avviamo la patch e premiamo X, poi O
In caso di danni :
1)Premiamo triangolo per cancellare i file vsh.txt, game.txt, pops.txt, version.txt in /seplugins/
2)Premiamo O+X+SELECT+START
3)Ora R per accedere al menù recovery
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Redazione