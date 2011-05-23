Loading...

Codici GameShark Pokèmon Verde Foglia

Redazione Avatar

di Redazione

23/05/2011

TITOLO
Mastercode
9820F6AE 8203
8359EBCF 20F5
DC89BB73 F72F

RICEVERE 1000 P.ESP (ogni pokemon battuto non vi darà l'esperienza che appare ma bensì quella quà scritta)
FEBB0A6A 8203
18EB9493 31DA

RICEVERE 5000 P.ESP
FEBB0A6A 8203
087B9AD7 20EE

INFINITI PP
6E249471 5369
17D4F397 12D9

TEMPO ZONA SAFARI ILLIMITATO
663F08E4 4889

INFINITE SAFARI BALL
4B294D4A E337

CATTURARE PIU FACILMENTE I POKEMON NELLA ZONA SAFARI
66003204 5925
E2308E55 6465

CATTURARE PIU FACILMENTE I POKEMON
9DDB6DDA 0A88
E2308E55 6465

POKEMON AVVERSARIO SENZA PS
D79FE387 42DB
4506FDD3 47FF

AVVERSARIO CON UN SOLO POKEMON
C72F4BC2 53BF
2F46FDD1 877D

ANDARE IN BICICLETTA SULL'ACQUA
38863294 23BF
4772D3BB 4241

PRIMO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
38A01438 2724
3FF45394 9219

SECONDO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
A019AC6D B640
3FF45394 9219

TERZO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
25345D54 9618
3FF45394 9219

QUARTO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
AD6DCD41 177E
3FF45394 9219

QUINTO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
BCDD240C 0612
3FF45394 9219

SESTO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
3FF45394 9219

N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
