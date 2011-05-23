Codici GameShark Pokèmon Rosso Fuoco
23/05/2011
MASTERCODE
9820F6AE 8203
23705BFC 2025
CC391336 E64B
RICEVERE 1000 P.ESP
FEBB0A6A 8203
18EB9493 31DA
RICEVERE 5000 P.ESP
FEBB0A6A 8203
087B9AD7 20EE
INFINITI PP
6E249471 5369
17D4F397 12D9
INFINITO TEMPO SAFARI
663F08E4 4889
INFINITE SAFARI BALL
4B294D4A E337
CATTURARE PIU FACILMENTE I POKEMON NELLA ZONA SAFARI
0C729683 9CC3
F7846138 5B19
CATTURARE PIU FACILMENTE I POKEMON
0D52778A 9A8B
F7846138 5B19
POKEMON AVVERSARIO SENZA PS
D79FE387 42DB
4506FDD3 47FF
AVVERSARIO CON UN SOLO POKEMON
C72F4BC2 53BF
2F46FDD1 877D
ANDARE IN BICICLETTA SULL'ACQUA
38863294 23BF
4772D3BB 4241
PRIMO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
38A01438 2724
3FF45394 9219
SECONDO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
A019AC6D B640
3FF45394 9219
TERZO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
25345D54 9618
3FF45394 9219
QUARTO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
AD6DCD41 177E
3FF45394 9219
QUINTO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
BCDD240C 0612
3FF45394 9219
SESTO POKEMON CON STATISTICHE MASSIME
3CE49419 0776
3FF45394 9219
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
