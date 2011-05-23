Codici GameShark Pokèmon Bianco
23/05/2011
Game ID:IRAJ-4F2FDEC2
::Disable No Exp AP
:::Credits to 2ch
52004EA4 E12FFF1E
02004EA4 EAFFFDD5
E2004600 0000005C
E59F003C E5901000
E59F2038 E1510002
059F1034 05801008
05801148 059F102C
058010A8 058011E8
E59F0024 E5901000
E59F2020 E1510002
03A01001 05C0100A
E12FFF1E 02188084
E15F034F 36AAB337
::9999999 Money (SELECT)
94000130 FFFB0000
0223CC2C 0098967F
D2000000 00000000
::No Encounters, Push R for Instant Encounter
521A94D4 D1032800
121AA4D0 0000E001
D0000000 00000000
521A94D4 D1032800
94000130 FEFF0000
121AA4D0 000046C0
D2000000 00000000
::100% Capture Ratio
521CAB14 E12FFF1C
121CBB14 000046C0
D0000000 00000000
::Trainers Will Not Block Pokeballs
521CA8F0 98021C06
121CB8EC 000046C0
D0000000 00000000
36AAE06A 02180C80
28AAFF1F 00000000
D2000000 00000000
::Walk Through Walls,
Note: L+A to Enable. L+B to Disable.
94000130 FDFC0002
1216369A 00000200
D2000000 00000000
94000130 FDFD0000
1216369A 00001C20
D2000000 00000000
::[SEL]All Recoveries x900
94000130 FFFB0000
D5000000 03840011
C0000000 00000025
D6000000 02234604
D4000000 00000001
D2000000 00000000
:: [SEL] All Berries x900
94000130 FFFB0000
C0000000 0000003F
122346C6 00000384
DC000000 00000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 00000095
C0000000 0000003F
D7000000 022346C4
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000
:: [SEL] All TM
94000130 FFFB0000
C0000000 0000005B
00000001 12234452
DC000000 00000005
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 00000148
C0000000 0000005B
D7000000 02234450
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000
:: [SEL] All HM
94000130 FFFB0000
C0000000 00000005
122345C2 00000001
DC000000 00000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 000001A4
C0000000 00000005
D7000000 022345C0
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000
Pokemon Modifier
Press L+R you should get 649 master balls and 100 ultra balls,
then toss the amount of Master balls to the ID of the pokemon (example: leave 25 master balls will get pikachu)
after that toss the amount of Ultra balls to the level of the pokemon (example: leave 34 ultra balls to have lvl 34.
After you do all things above, hold select while trying to encounter.
94000130 FCFF0000
02233E2C 02890001
02233E30 00640002
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
DA000000 02233E0E
D3000000 00000000
D7000000 0224FE70
D3000000 00000000
DA000000 02233E12
D3000000 00000000
D7000000 0224FE72
D3000000 00000000
D9000000 0224FE70
D3000000 00000000
C0000000 00000037
D6000000 0224FE70
D2000000 00000000
:Experience Multiplier Codes
::x2
521D6D2C 46C0BDF8
121D7D2E 00002502
121D7D30 00004345
D0000000 00000000
::x4
521D6D2C 46C0BDF8
121D7D2E 00002504
121D7D30 00004345
D0000000 00000000
::x8
521D6D2C 46C0BDF8
121D7D2E 00002508
121D7D30 00004345
D0000000 00000000
::x16
521D6D2C 46C0BDF8
121D7D2E 00002510
121D7D30 00004345
D0000000 00000000
::x32
521D6D2C 46C0BDF8
121D7D2E 00002520
121D7D30 00004345
D0000000 00000000
::x64
521D6D2C 46C0BDF8
121D7D2E 00002540
121D7D30 00004345
D0000000 00000000
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Redazione