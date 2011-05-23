Codici GameShark Pokèmon Nero
di Redazione
23/05/2011
Game ID: IRBJ B39DB08A
::Disable No Exp AP
:::Credits to 2ch
52004EA4 E12FFF1E
02004EA4 EAFFFDED
E2004660 0000005C
E59F003C E5901000
E59F2038 E1510002
059F1034 05801008
05801148 059F102C
058010A8 058011E8
E59F0024 E5901000
E59F2020 E1510002
03A01001 05C0100A
E12FFF1E 02188064
E15F034F 36AAB337
36E0AA6A 02180C60
28AAFF1F 00000000
D2000000 00000000
::9999999 Money (SELECT)
94000130 FFFB0000
0223CC0C 0098967F
D2000000 00000000
:: Gym Badge x16
1223CC10 0000FFFF
::Instant Text Display
5201D0B0 D1024281
1201D038 000046C0
1201D0B2 0000D1D1
D0000000 00000000
::Walk Through Walls,
:::L+A to Enable. L+B to Disable.
94000130 FDFC0002
1216367A 00000200
D2000000 00000000
94000130 FDFD0000
1216367A 00001C20
D0000000 00000000
!Battle Modifiers
::No Wild Pokemon Encounter, Hold R to Encounter
521A94B4 D1032800
121AA4B0 0000E001
D0000000 00000000
521A94B4 D1032800
94000130 FEFF0000
121AA4B0 000046C0
D2000000 00000000
::Restore the Pokemon in battle's health (press Select)
94000130 FFFB0000
DA000000 022BED24
D7000000 0226D514
D7000000 022BED1E
D2000000 00000000
::100% Capture Ratio
521CAAF4 E12FFF1C
121CBAF4 000046C0
D0000000 00000000
::Catch Trainers Pokemon
521CA8D0 98021C06
121CB8CC 000046C0
D0000000 00000000
::[SEL]All Recoveries x900
94000130 FFFB0000
D5000000 03840011
C0000000 00000025
D6000000 022345E4
D4000000 00000001
D2000000 00000000
: [SEL] All Berries x900
94000130 FFFB0000
C0000000 0000003F
122346A6 00000384
DC000000 00000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 00000095
C0000000 0000003F
D7000000 022346A4
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000
:: [SEL] All TM
94000130 FFFB0000
C0000000 0000005B
00000001 12234432
DC000000 00000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 00000148
C0000000 0000005B
D7000000 02234430
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000
:: [SEL] All HM
94000130 FFFB0000
C0000000 00000005
122345A2 00000001
DC000000 00000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 000001A4
C0000000 00000005
D7000000 022345A0
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000
Pokemon Modifier
Press L+R you should get 649 master balls and 100 ultra balls,
then toss the amount of Master balls to the ID of the pokemon (example: leave 25 master balls will get pikachu)
after that toss the amount of Ultra balls to the level of the pokemon (example: leave 34 ultra balls to have lvl 34.
After you do all things above, hold select while trying to encounter.
94000130 FCFF0000
02233E0C 02890001
02233E10 00640002
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
DA000000 02233E0E
D3000000 00000000
D7000000 0224FE70
D3000000 00000000
DA000000 02233E12
D3000000 00000000
D7000000 0224FE72
D3000000 00000000
D9000000 0224FE70
D3000000 00000000
C0000000 00000037
D6000000 0224FE70
D2000000 00000000
:Experience Multiplier Codes
::x2
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002502
121D7D10 00004345
D0000000 00000000
::x4
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002504
121D7D10 00004345
D0000000 00000000
::x8
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002508
121D7D10 00004345
D0000000 00000000
::x16
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002510
121D7D10 00004345
D0000000 00000000
::x32
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002520
121D7D10 00004345
D0000000 00000000
::x64
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002540
121D7D10 00004345
D0000000 00000000
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Redazione