Codici GameShark Pokèmon Oro/Argento
di Redazione
23/05/2011
Senza bisogno di mastercode!
TUTTI QUESTI PRIMI CODICI CHE INIZIANO CON "01" SONO COMPATIBILI SIA CON LE VERSIONI ITALIANE CHE CON QUELLE AMERICANE
01XXEDD0
Sostituire l'XX del codice precedente con i caratteri elencati qui sotto:
01. Bulbasaur
02. Ivysaur
03. Venusaur
04. Charmander
05. Charmeleon
06. Charizard
07. Squirtle
08. Wartortle
09. Blastoise
0A. Caterpie
0B. Metapod
0C. Butterfree
0D. Weedle
0E. Kakuna
0F. Beedrill
10. Pidgey
11. Pidgeotto
12. Pidgeot
13. Rattata
14. Raticate
15. Spearow
16. Fearow
17. Ekans
18. Arbok
19. Pikachu
1A. Raichu
1B. Sandshrew
1C. Sandslash
1D. Nidoran F
1E. Nidorina
1F. Nidoqueen
20. Nidoran M
21. Nidorino
22. Nidoking
23. Clefairy
24. Clefable
25. Vulpix
26. Ninetales
27. Jigglypuff
28. Wigglytuff
29. Zubat
2A. Golbat
2B. Oddish
2C. Gloom
2D. Vileplume
2E. Paras
2F. Parasect
30. Venonat
31. Venomoth
32. Diglett
33. Dugtrio
34. Meowth
35. Persian
36. Psyduck
37. Golduck
38. Mankey
39. Primeape
3A. Growlithe
3B. Arcanine
3C. Poliwag
3D. Poliwhirl
3E. Poliwrath
3F. Abra
40. Kadabra
41. Alakazam
42. Machop
43. Machoke
44. Machamp
45. Bellsprout
46. Weepinbell
47. Victreebel
48. Tentacool
49. Tentacruel
4A. Geodude
4B. Graveler
4C. Golem
4D. Ponyta
4E. Rapidash
4F. Slowpoke
50. Slowbro
51. Magnemite
52. Magneton
53. Farfetch'd
54. Doduo
55. Dodrio
56. Seel
57. Dewgong
58. Grimer
59. Muk
5A. Shellder
5B. Cloyster
5C. Gastly
5D. Haunter
5E. Gengar
5F. Onix
60. Drowzee
61. Hypno
62. Krabby
63. Kingler
64. Voltorb
65. Electrode
66. Exeggcute
67. Exeggutor
68. Cubone
69. Marowak
6A. Hitmonlee
6B. Hitmonchan
6C. Lickitung
6D. Koffing
6E. Weezing
6F. Rhyhorn
70. Rhydon
71. Chansey
72. Tangela
73. Kangaskhan
74. Horsea
75. Seadra
76. Goldeen
77. Seaking
78. Staryu
79. Starmie
7A. Mr. Mime
7B. Scyther
7C. Jynx
7D. Electabuzz
7E. Magmar
7F. Pinsir
80. Tauros
81. Magikarp
82. Gyarados
83. Lapras
84. Ditto
85. Eevee
86. Vaporeon
87. Jolteon
88. Flareon
89. Porygon
8A. Omanyte
8B. Omastar
8C. Kabuto
8D. Kabutops
8E. Aerodactyl
8F. Snorlax
90. Articuno
91. Zapdos
92. Moltres
93. Dratini
94. Dragonair
95. Dragonite
96. Mewtwo
97. Mew
98. Chicorita
99. Bayleef
9A. Meganium
9B. Cyndaquil
9C. Quilava
9D. Typhlosion
9E. Totodile
9F. Croconaw
A0. Feligatr
A1. Sentret
A2. Furret
A3. Hoothoot
A4. Noctowl
A5. Ledyba
A6. Ledian
A7. Spinarak
A8. Ariados
A9. Crobat
AA. Chinchou
AB. Latern
AC. Pichu
AD. Cleffa
AE. Igglybuff
AF. Togepi
B0. Togetic
B1. Natu
B2. Xatu
B3. Mareep
B4. Flaaffy
B5. Ampharos
B6. Bellossom
B7. Marill
B8. Azumarill
B9. Sudowoodo
BA. Politoed
BB. Hoppip
BC. Skiploom
BD. Jumpluff
BE. Aipom
BF. Sunkern
C0. Sunflora
C1. Yanma
C2. Wooper
C3. Quagsire
C4. Espeon
C5. Umbreon
C6. Murkrow
C7. Slowking
C8. Misdreavus
C9. Unown
CA. Wobbuffet
CB. Girafarig
CC. Pineco
CD. Forretress
CE. Dunsparce
CF. Gligar
D0. Steelix
D1. Snubbull
D2. Granbull
D3. Qwilfish
D4. Scizor
D5. Shuckle
D6. Heracross
D7. Sneasel
D8. Teddiursa
D9. Ursaring
DA. Slugma
DB. Magcargo
DC. Swinub
DD. Piloswine
DE. Corsola
DF. Remoraid
E0. Octillery
E1. Delibird
E2. Maintain
E3. Skarmory
E4. Houndour
E5. Houndoom
E6. Kingdra
E7. Phanpy
E8. Donphan
E9. Porygon 2
EA. Stantler
EB. Smeargle
EC. Tyrogue
ED. Hitmontop
EE. Smoochum
EF. Elekid
F0. Magby
F1. Miltank
F2. Blissey
F3. Raikou
F4. Entei
F5. Suicune
F6. Larvitar
F7. Pupitar
F8. Tyranitar
F9. Lugia
FA. Ho-oh
FB. Celebi
Tutte le MT:
0163XXd5
Inserire in XX il codice delle varie MT.
7E. MT01
7F. MT02
80. MT03
81. MT04
82. MT05
83. MT06
84. MT07
85. MT08
86. MT09
87. MT10
88. MT11
89. MT12
8A. MT13
8B. MT14
8C. MT15
8D. MT16
8E. MT17
8F. MT18
90. MT19
91. MT20
92. MT21
93. MT22
94. MT23
95. MT24
96. MT25
97. MT26
98. MT27
99. MT28
9A. MT29
9B. MT30
9C. MT31
9D. MT32
9E. MT33
9F. MT34
A0. MT35
A1. MT36
A2. MT37
A3. MT38
A4. MT39
A5. MT40
A6. MT41
A7. MT42
A8. MT43
A9. MT44
AA. MT45
AB. MT46
AC. MT47
AD. MT48
AE. MT49
AF. MT50
B0. MN01
B1. MN02
B2. MN03
B3. MN04
B4. MN05
B5. MN06
B6. MN07
Altri codici:
Caramelle Rare Infinite in 1° posizione della tasca strumenti:
0120B8D5-0163B9D5
ATTENZIONE: questo trucco, come il sottostante, eliminerà per sempre il vostro oggetto in prima posizione negli tasca indicata, quindi non tenete niente di costoso o vitale.
Master Ball Infinite in 1° posizione della tasca ball:
0101FDD5-0163FED5
Sempre Pokémon Shiny
010719D1
Ovvero come Red Gyrados
Sempre Pokémon maschi
010519D1
Sempre Pokémon femmine
010419D1
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Redazione