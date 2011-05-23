Home News Codici GameShark Pokèmon Smeraldo

Codici GameShark Pokèmon Smeraldo

di Redazione 23/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

CODICI GAMESHARK POKEMON SMERALDO

Procedimento per l'inserimento dei seguenti codici:

Cheats -> Cheat List -> GameShark





Mastercode

(da utilizzare sempre)

00006FA7000A

1006F5CC0007



Il codice del teletrasporto è:

820322E4xxxx



Sostituite xxxx con il codice che trovate qui sotto:



0300- Ferrugipoli

0400- Forestopoli

0500- Porto Alghepoli

0600- VerdeAzzupoli

0700- Ceneride

0800- Iridopoli

0900- Albanova

0A00- Solarosa

0B00- Bluruvia

0C00- Cuordilava

0c18- Monte Cammino

0D00- Brunifoglia

0E00- Mentania

0F00- Orocea

1000- Percorso 101

1100- Percorso 102

1200- Percorso 103

1300- Percorso 104

1400- Percorso 105

1500- Percorso 106

1600- Percorso 107

1700- Percorso 108

1800- Percorso 109

1900- Percorso 110

1A00- Percorso 111

1B00- Percorso 112

1C00- Percorso 113

1D00- Percorso 114

1E00- Percorso 115

1F00- Percorso 116

2000- Percorso 117

2100- Percorso 118

2200- Percorso 119

2300- Percorso 120

2400- Percorso 121

2500- Percorso 122

2600- Percorso 123

2700- Percorso 124

2800- Percorso 125

2900- Percorso 126

2A00- Percorso 127

2B00- Percorso 128

2C00- Percorso 129

2D00- Percorso 130

2E00- Percorso 131

2F00- Percorso 132

3000- Percorso 133

3100- Percorso 134

0D18- Passo Selvaggio

0018- Cascate Meteora

0418- Tunel Menferro

0618- Rovine sabbiose

0718- Grotta pietrosa

2B18- Via Vittoria

3418- Ciclanova

380F- Cammino Ardente

4318- Grotta insulare

4418- Tomba antica

4718- Sala incisa

4D18- Torre dei cieli

5518- In cima alla torre dei cieli

5618- Rifugio Magma

5F18- Torre Miraggio

6218- Galleria Deserto

6318- Grotta Artistica

0B18- Bosco petalo

1718- Rifugio Idro

380A- Centro commerciale Porto Alghepoli

380D- Primo dei super 4.

0017- Zona safari gratuita senza il conteggio dei passi e libera

3618- Vecchia nave



E udite udite.....



0A1A- Isola Remota ( Qui si potrà catturare latias o latios soltanto se ancora non l'avere catturato, altrimenti l'isola sarà vuota )

381A- Isola Suprema ( L'isola in cui si potrà catturare New liv. 30 )

3A1A- Isola Materna ( L'isola in cui si potrà catturare Deoxys liv. 30 )

421A- Monte Cordone ( Monte in cui si potranno catturare Lugia & ho-oh liv. 70 entrambi )



--------------------------------------------------------------------------------------------



Cambiare il primo oggetto del supermercato



MasterCode riportato sopra





82005334 xxxx



Sostituite xxxx con l'oggetto che volete trovare



Pokèball:



0001 = Master Ball

0002 = Ultra Ball

0003 = Mega Ball

0004 = Poke Ball

0005 = Safari Ball

0006 = Rete Ball

0007 = Sub Ball

0008 = Nest Ball

0009 = Bis Ball

000A = Timer Ball

000B = Luxury Ball

000C = Premier Ball



Oggetti:



000D = Pozione

000E = Antidotp

000F = Antiscottatura

0010 = Antigelo

0011 = Sveglia

0012 = AntiParalisi

0013 = Full Restore

0014 = Pozione Max

0015 = Iper Pozione

0016 = Super Pozione

0017 = Supercolpo

0018 = Revitalizzante

0019 = Revitalizzante Max

001A = Acqua fresca

001B = Gassosa

001C = Limonata

001D = Latte Mumu

001E = Energy Powder

001F = Energy Root

0020 = Heal Powder

0021 = Revival Herb

0022 = Etere

0023 = Max Etere

0024 = Elisir

0025 = Max Elisir

0026 = Lavottino

0027 = Flauto blu

0028 = Flauto giallo

0029 = Flauto rosso

002A = Flauto nero

002B = Flauto Bianco

002C = Succo di Bacca

002D = Ceneremagica

002E = Sale

002F = Gusciondoso

0030 = Coccio Rosso

0031 = Coccio Blu

0032 = Coccio Giallo

0033 = Coccio verde

003F = PS-SU

0040 = Proteina

0041 = Ferro

0042 = Proteina

0043 = Calcio

0044 = Caramella Rara

0045 = PP-SU

0046 = Zinco

0047 = PP Max

0049 = Superdifesa

004A = Supercolpo

004B = Attacco X

004C = Difesa X

004D = Velocità X

004E = X Accuracy

004F = Speciale X

0050 = Poke Bambola

0051 = Coda slowpoke

0053 = Super Repellente

0054 = Repellente Max

0055 = Fune di Fuga

0056 = Repellente

005D =Pietrasolare

005E = Pietralunare

005F = Pietrafocaia

0060 = Pietratuono

0061 = Pietraidrica

0062 = Pietrafoglia

0067 = Mini Fungo

0068 = Grande fungo

006A = Perla

006B = Grande perla

006C = Sabbia rossa

006D = Pezzo stella

006E = Pepita

006F = Squama cuore

0079 = Orange Mail

007A = Harbor Mail

007B = Glitter Mail

007C = Mech Mail

007D = Wood Mail

007E = Wave Mail

007F = Bead Mail

0080 = Shadow Mail

0081 = Tropic Mail

0082 = Dream Mail

0083 = Fab Mail

0084 = Retro Mail

0085 = Cheri Berry

0086 = Chesto Berry

0087 = Pecha Berry

0088 = Rawst Berry

0089 = Aspear Berry

008A = Leppa Berry

008B = Oran Berry

008C = Persim Berry

008D = Lum Berry

008E = Sitrus Berry

008F = Figy Berry

0090 = Wiki Berry

0091 = Mago Berry

0092 = Aguav Berry

0093 = Iapapa Berry

0094 = Razz Berry

0095 = Bluk Berry

0096 = Nanab Berry

0097 = Wepear Berry

0098 = Pinap Berry

0099 = Pomeg Berry

009A = Kelpsy Berry

009B = Qualot Berry

009C = Hondew Berry

009D = Grepa Berry

009E = Tamato Berry

009F = Cornn Berry

00A0 = Magost Berry

00A1 = Rabuta Berry

00A2 = Nomel Berry

00A3 = Spelon Berry

00A4 = Pamtre Berry

00A5 = Watmel Berry

00A6 = Durin Berry

00A7 = Belue Berry

00A8 = Liechi Berry

00A9 = Ganlon Berry

00AA = Salac Berry

00AB = Petaya Berry

00AC = Apicot Berry

00AD = Lansat Berry

00AE = Starf Berry

00AF = Enigma Berry

00B3 = Bright Powder

00B4 = White Herb

00B5 = Macho Brace

00B6 = Exp Share

00B7 = Quick Claw

00B8 = Soothe Bell

00B9 = Mental Herb

00BA = Choice Band

00BB = King's Rock

00BC = Silver Powder

00BD = Amulet Coin

00BE = Cleanse Tag

00BF = Soul Dew

00C0 = Deep Sea Tooth

00C1 = Deep Sea Scale

00C2 = Smoke Ball

00C3 = Pietrastante

00C4 = Focus Band

00C5 = Fortunuovo

00C6 = Scope Lens

00C7 = Metal Coat

00C8 = Leftovers

00C9 = Squama Drago

00CA = Elettropalla

00CB = Soft Sand

00CC = Hard Stone

00CD = Miracle Seed

00CE = Black Glasses

00CF = Black Belt

00D0 = Magnet

00D1 = Mystic Water

00D2 = Sharp Beak

00D3 = Poison Barb

00D4 = Nevermelt Ice

00D5 = Spell Tag

00D6 = Twisted Spoon

00D7 = Charcoal

00D8 = dente di drago

00D9 = Silk Scarf

00DA = Up-Grade

00DB = Shell Bell

00DC = Sea Incense

00DD = Lax Incense

00DE = Lucky Punch

00DF = Metal Powder

00E0 = Thick Club

00E1 = Stick

00FE = Red Scarf

00FF = Blue Scarf

0100 = Pink Scarf

0101 = Green Scarf

0102 = Yellow Scarf

0103 = Mach Bike

0104 = Coin Case

0105 = ItemFinder

0106 = Amo vekkio

0107 = Amo buono

0108 = Super amo

0109 = Biglietto Nave

010A = Tri-Pass

010C = Vaso Wailmer

010D = Merce Devon

010E = Soot Sack

010F = Basement Key

0110 = Acro Bike

0111 = PokeBlock Case

0112 = Lettera x Rocco

0113 = Biglietto Eone

0114 = Red Orb

0115 = Blue Orb

0116 = Scanner

0117 = Occhialoni

0118 = Meteorite

0119 = Rm.1 Key

011A = Rm.2 Key

011B = Rm.4 Key

011C = Rm.6 Key

011D = Storage Key

011E = Root Fossil

011F = Claw Fossil

0120 = Devon Scope

0121 = TM01 (Focus Punch)

0122 = TM02 (Dragon Claw)

0123 = TM03 (Water Pulse)

0124 = TM04 (Calm Mind)

0125 = TM05 (Roar)

0126 = TM06 (Toxic)

0127 = TM07 (Hail)

0128 = TM08 (Bulk Up)

0129 = TM09 (Bullet Seed)

012A = TM10 (Hidden Power)

012B = TM11 (Sunny Day)

012C = TM12 (Taunt)

012D = TM13 (Ice Beam)

012E = TM14 (Blizzard)

012F = TM15 (Hyper Beam)

0130 = TM16 (Light Screen)

0131 = TM17 (Protect)

0132 = TM18 (Rain Dance)

0133 = TM19 (Giga Drain)

0134 = TM20 (Safeguard)

0135 = TM21 (Frustration)

0136 = TM22 (Solar Beam)

0137 = TM23 (Iron Tail)

0138 = TM24 (Thunderbolt)

0139 = TM25 (Thunder)

013A = TM26 (Earthquake)

013B = TM27 (Return)

013C = TM28 (Dig)

013D = TM29 (Psychic)

013E = TM30 (Shadow Ball)

013F = TM31 (Brick Break)

0140 = TM32 (Double Team)

0141 = TM33 (Reflect)

0142 = TM34 (Shock Wave)

0143 = TM35 (Flamethrower)

0144 = TM36 (Sludge Bomb)

0145 = TM37 (Sandstorm)

0146 = TM38 (Fire Blast)

0147 = TM39 (Rock Tomb)

0148 = TM40 (Aerial Ace)

0149 = TM41 (Torment)

014A = TM42 (Facade)

014B = TM43 (Secret Power)

014C = TM44 (Rest)

014D = TM45 (Attract)

014E = TM46 (Thief)

014F = TM47 (Steel Wing)

0150 = TM48 (Skill Swap)

0151 = TM49 (Snatch)

0152 = TM50 (Overheat)

0153 = HM01 (Cut)

0154 = HM02 (Fly)

0155 = HM03 (Surf)

0156 = HM04 (Strength)

0157 = HM05 (Flash)

0158 = HM06 (Rock Smash)

0159 = HM07 (Waterfall)

015A = HM08 (Dive)

015D = {Oak's Parcel}

015E = {Poke Flute}

015F = {Secret Key}

0160 = {Bike Voucher}

0161 = {Gold Teeth}

0162 = {Ambra Antika}

0163 = {Card Key}

0164 = {Elevator Key}

0165 = {Dome Fossil}

0166 = {Helix Fossil}

0167 = {Silph Scope}

0168 = {Bicycle}

0169 = {Town Map}

016A = {Battle Searcher}

016B = {Voice Checker}

016C = {TM Case}

016D = {Berry Bag}

016E = {Help TV}

016F = {Tri-Pass}

0170 = {Rainbow Pass}

0171 = {Tea}

0172 = {Mystery Ticket}

0173 = {Aurora Ticket}

0174 = {Konaire}

0175 = {Ruby Plate}

0176 = {Sapphire Plate}



----------------------------------------------------------------------------------



Modificare i pokemon selvatici:



Mastercode

00006FA7 000A

1006AF88 0007



Modifica pokemon:

83007CF6 xxxx

Sostituire xxxx con il codice identificativo del pokemon:



0001 = BULBASAUR

0002 = IVYSAUR

0003 = VENUSAUR

0004 = CHARMANDER

0005 = CHARMELEON

0006 = CHARIZARD

0007 = SQUIRTLE

0008 = WARTORTLE

0009 = BLASTOISE

000A = CATERPIE

000B = METAPOD

000C = BUTTERFREE

000D = WEEDLE

000E = KAKUNA

000F = BEEDRILL

0010 = PIDGEY

0011 = PIDGEOTTO

0012 = PIDGEOT

0013 = RATTATA

0014 = RATICATE

0015 = SPEAROW

0016 = FEAROW

0017 = EKANS

0018 = ARBOK

0019 = PIKACHU

001A = RAICHU

001B = SANDSHREW

001C = SANDSLASH

001D = NIDORAN Female

001E = NIDORINA

001F = NIDOQUEEN

0020 = NIDORAN Male

0021 = NIDORINO

0022 = NIDOKING

0023 = CLEFAIRY

0024 = CLEFABLE

0025 = VULPIX

0026 = NINETALES

0027 = JIGGLYPUFF

0028 = WIGGLYTUFF

0029 = ZUBAT

002A = GOLBAT

002B = ODDISH

002C = GLOOM

002D = VILEPLUME

002E = PARAS

002F = PARASECT

0030 = VENONAT

0031 = VENOMOTH

0032 = DIGLETT

0033 = DUGTRIO

0034 = MEOWTH

0035 = PERSIAN

0036 = PSYDUCK

0037 = GOLDUCK

0038 = MANKEY

0039 = PRIMEAPE

003A = GROWLITHE

003B = ARCANINE

003C = POLIWAG

003D = POLIWHIRL

003E = POLIWRATH

003F = ABRA

0040 = KADABRA

0041 = ALAKAZAM

0042 = MACHOP

0043 = MACHOKE

0044 = MACHAMP

0045 = BELLSPROUT

0046 = WEEPINBELL

0047 = VICTREEBEL

0048 = TENTACOOL

0049 = TENTACRUEL

004A = GEODUDE

004B = GRAVELER

004C = GOLEM

004D = PONYTA

004E = RAPIDASH

004F = SLOWPOKE

0050 = SLOWBRO

0051 = MAGNEMITE

0052 = MAGNETON

0053 = FARFETCH'D

0054 = DODUO

0055 = DODRIO

0056 = SEEL

0057 = DEWGONG

0058 = GRIMER

0059 = MUK

005A = SHELLDER

005B = CLOYSTER

005C = GASTLY

005D = HAUNTER

005E = GENGAR

005F = ONIX

0060 = DROWZEE

0061 = HYPNO

0062 = KRABBY

0063 = KINGLER

0064 = VOLTORB

0065 = ELECTRODE

0066 = EXEGGCUTE

0067 = EXEGGUTOR

0068 = CUBONE

0069 = MAROWAK

006A = HITMONLEE

006B = HITMONCHAN

006C = LICKITUNG

006D = KOFFING

006E = WEEZING

006F = RHYHORN

0070 = RHYDON

0071 = CHANSEY

0072 = TANGELA

0073 = KANGASKHAN

0074 = HORSEA

0075 = SEADRA

0076 = GOLDEEN

0077 = SEAKING

0078 = STARYU

0079 = STARMIE

007A = MR.MIME

007B = SCYTHER

007C = JYNX

007D = ELECTABUZZ

007E = MAGMAR

007F = PINSIR

0080 = TAUROS

0081 = MAGIKARP

0082 = GYARADOS

0083 = LAPRAS

0084 = DITTO

0085 = EEVEE

0086 = VAPOREON

0087 = JOLTEON

0088 = FLAREON

0089 = PORYGON

008A = OMANYTE

008B = OMASTAR

008C = KABUTO

008D = KABUTOPS

008E = AERODACTYL

008F = SNORLAX

0090 = ARTICUNO

0091 = ZAPDOS

0092 = MOLTRES

0093 = DRATINI

0094 = DRAGONAIR

0095 = DRAGONITE

0096 = MEWTWO

0097 = MEW

0098 = CHIKORITA

0099 = BAYLEEF

009A = MEGANIUM

009B = CYNDAQUIL

009C = QUILAVA

009D = TYPHLOSION

009E = TOTODILE

009F = CROCONAW

00A0 = FERALIGATR

00A1 = SENTRET

00A2 = FURRET

00A3 = HOOTHOOT

00A4 = NOCTOWL

00A5 = LEDYBA

00A6 = LEDIAN

00A7 = SPINARAK

00A8 = ARIADOS

00A9 = CROBAT

00AA = CHINCHOU

00AB = LANTURN

00AC = PICHU

00AD = CLEFFA

00AE = IGGLYBUFF

00AF = TOGEPI

00B0 = TOGETIC

00B1 = NATU

00B2 = XATU

00B3 = MAREEP

00B4 = FLAAFFY

00B5 = AMPHAROS

00B6 = BELLOSSOM

00B7 = MARILL

00B8 = AZUMARILL

00B9 = SUDOWOODO

00BA = POLITOED

00BB = HOPPIP

00BC = SKIPLOOM

00BD = JUMPLUFF

00BE = AIPOM

00BF = SUNKERN

00C0 = SUNFLORA

00C1 = YANMA

00C2 = WOOPER

00C3 = QUAGSIRE

00C4 = ESPEON

00C5 = UMBREON

00C6 = MURKROW

00C7 = SLOWKING

00C8 = MISDREAVUS

00C9 = UNOWN

00CA = WOBBUFFET

00CB = GIRAFARIG

00CC = PINECO

00CD = FORRETRESS

00CE = DUNSPARCE

00CF = GLIGAR

00D0 = STEELIX

00D1 = SNUBBULL

00D2 = GRANBULL

00D3 = QWILFISH

00D4 = SCIZOR

00D5 = SHUCKLE

00D6 = HERACROSS

00D7 = SNEASEL

00D8 = TEDDIURSA

00D9 = URSARING

00DA = SLUGMA

00DB = MAGCARGO

00DC = SWINUB

00DD = PILOSWINE

00DE = CORSOLA

00DF = REMORAID

00E0 = OCTILLERY

00E1 = DELIBIRD

00E2 = MANTINE

00E3 = SKARMORY

00E4 = HOUNDOUR

00E5 = HOUNDOOM

00E6 = KINGDRA

00E7 = PHANPY

00E8 = DONPHAN

00E9 = PORYGON

00EA = STANTLER

00EB = SMEARGLE

00EC = TYROGUE

00ED = HITMONTOP

00EE = SMOOCHUM

00EF = ELEKID

00F0 = MAGBY

00F1 = MILTANK

00F2 = BLISSEY

00F3 = RAIKOU

00F4 = ENTEI

00F5 = SUICUNE

00F6 = LARVITAR

00F7 = PUPITAR

00F8 = TYRANITAR

00F9 = LUGIA

00FA = HO-OH

00FB = CELEBI

0115 = TREECKO

0116 = GROVYLE

0117 = SCEPTILE

0118 = TORCHIC

0119 = COMBUSKEN

011A = BLAZIKEN

011B = MUDKIP

011C = MARSHTOMP

011D = SWAMPERT

011E = POOCHYENA

011F = MIGHTYENA

0120 = ZIGZAGOON

0121 = LINOONE

0122 = WURMPLE

0123 = SILCOON

0124 = BEAUTIFLY

0125 = CASCOON

0126 = DUSTOX

0127 = LOTAD

0128 = LOMBRE

0129 = LUDICOLO

012A = SEEDOT

012B = NUZLEAF

012C = SHIFTRY

012D = NINCADA

012E = NINJASK

012F = SHEDINJA

0130 = TAILLOW

0131 = SWELLOW

0132 = SHROOMISH

0133 = BRELOOM

0134 = SPINDA

0135 = WINGULL

0136 = PELIPPER

0137 = SURSKIT

0138 = MASQUERAIN

0139 = WAILMER

013A = WAILORD

013B = SKITTY

013C = DELCATTY

013D = KECLEON

013E = BALTOY

013F = CLAYDOL

0140 = NOSEPASS

0141 = TORKOAL

0142 = SABLEYE

0143 = BARBOACH

0144 = WHISCASH

0145 = LUVDISC

0146 = CORPHISH

0147 = CRAWDAUNT

0148 = FEEBAS

0149 = MILOTIC

014A = CARVANHA

014B = SHARPEDO

014C = TRAPINCH

014D = VIBRAVA

014E = FLYGON

014F = MAKUHITA

0150 = HARIYAMA

0151 = ELECTRIKE

0152 = MANECTRIC

0153 = NUMEL

0154 = CAMERUPT

0155 = SPHEAL

0156 = SEALEO

0157 = WALREIN

0158 = CACNEA

0159 = CACTURNE

015A = SNORUNT

015B = GLALIE

015C = LUNATONE

015D = SOLROCK

015E = AZURILL

015F = SPOINK

0160 = GRUMPIG

0161 = PLUSLE

0162 = MINUN

0163 = MAWILE

0164 = MEDITITE

0165 = MEDICHAM

0166 = SWABLU

0167 = ALTARIA

0168 = WYNAUT

0169 = DUSKULL

016A = DUSCLOPS

016B = ROSELIA

016C = SLAKOTH

016D = VIGOROTH

016E = SLAKING

016F = GULPIN

0170 = SWALOT

0171 = TROPIUS

0172 = WHISMUR

0173 = LOUDRED

0174 = EXPLOUD

0175 = CLAMPERL

0176 = HUNTAIL

0177 = GOREBYSS

0178 = ABSOL

0179 = SHUPPET

017A = BANETTE

017B = SEVIPER

017C = ZANGOOSE

017D = RELICANTH

017E = ARON

017F = LAIRON

0180 = AGGRON

0181 = CASTFORM

0182 = VOLBEAT

0183 = ILLUMISE

0184 = LILEEP

0185 = CRADILY

0186 = ANORITH

0187 = ARMALDO

0188 = RALTS

0189 = KIRLIA

018A = GARDEVOIR

018B = BAGON

018C = SHELGON

018D = SALAMENCE

018E = BELDUM

018F = METANG

0190 = METAGROSS

0191 = REGIROCK

0192 = REGICE

0193 = REGISTEEL

0194 = KYOGRE

0195 = GROUDON

0196 = RAYQUAZA

0197 = LATIAS

0198 = LATIOS

0199 = JIRACHI

019A = DEOXYS

019B = CHIMECHO



N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp