Codici GameShark Pokèmon Smeraldo
di Redazione
23/05/2011
CODICI GAMESHARK POKEMON SMERALDO
Procedimento per l'inserimento dei seguenti codici:
Cheats -> Cheat List -> GameShark
Mastercode
(da utilizzare sempre)
00006FA7000A
1006F5CC0007
Il codice del teletrasporto è:
820322E4xxxx
Sostituite xxxx con il codice che trovate qui sotto:
0300- Ferrugipoli
0400- Forestopoli
0500- Porto Alghepoli
0600- VerdeAzzupoli
0700- Ceneride
0800- Iridopoli
0900- Albanova
0A00- Solarosa
0B00- Bluruvia
0C00- Cuordilava
0c18- Monte Cammino
0D00- Brunifoglia
0E00- Mentania
0F00- Orocea
1000- Percorso 101
1100- Percorso 102
1200- Percorso 103
1300- Percorso 104
1400- Percorso 105
1500- Percorso 106
1600- Percorso 107
1700- Percorso 108
1800- Percorso 109
1900- Percorso 110
1A00- Percorso 111
1B00- Percorso 112
1C00- Percorso 113
1D00- Percorso 114
1E00- Percorso 115
1F00- Percorso 116
2000- Percorso 117
2100- Percorso 118
2200- Percorso 119
2300- Percorso 120
2400- Percorso 121
2500- Percorso 122
2600- Percorso 123
2700- Percorso 124
2800- Percorso 125
2900- Percorso 126
2A00- Percorso 127
2B00- Percorso 128
2C00- Percorso 129
2D00- Percorso 130
2E00- Percorso 131
2F00- Percorso 132
3000- Percorso 133
3100- Percorso 134
0D18- Passo Selvaggio
0018- Cascate Meteora
0418- Tunel Menferro
0618- Rovine sabbiose
0718- Grotta pietrosa
2B18- Via Vittoria
3418- Ciclanova
380F- Cammino Ardente
4318- Grotta insulare
4418- Tomba antica
4718- Sala incisa
4D18- Torre dei cieli
5518- In cima alla torre dei cieli
5618- Rifugio Magma
5F18- Torre Miraggio
6218- Galleria Deserto
6318- Grotta Artistica
0B18- Bosco petalo
1718- Rifugio Idro
380A- Centro commerciale Porto Alghepoli
380D- Primo dei super 4.
0017- Zona safari gratuita senza il conteggio dei passi e libera
3618- Vecchia nave
E udite udite.....
0A1A- Isola Remota ( Qui si potrà catturare latias o latios soltanto se ancora non l'avere catturato, altrimenti l'isola sarà vuota )
381A- Isola Suprema ( L'isola in cui si potrà catturare New liv. 30 )
3A1A- Isola Materna ( L'isola in cui si potrà catturare Deoxys liv. 30 )
421A- Monte Cordone ( Monte in cui si potranno catturare Lugia & ho-oh liv. 70 entrambi )
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cambiare il primo oggetto del supermercato
MasterCode riportato sopra
82005334 xxxx
Sostituite xxxx con l'oggetto che volete trovare
Pokèball:
0001 = Master Ball
0002 = Ultra Ball
0003 = Mega Ball
0004 = Poke Ball
0005 = Safari Ball
0006 = Rete Ball
0007 = Sub Ball
0008 = Nest Ball
0009 = Bis Ball
000A = Timer Ball
000B = Luxury Ball
000C = Premier Ball
Oggetti:
000D = Pozione
000E = Antidotp
000F = Antiscottatura
0010 = Antigelo
0011 = Sveglia
0012 = AntiParalisi
0013 = Full Restore
0014 = Pozione Max
0015 = Iper Pozione
0016 = Super Pozione
0017 = Supercolpo
0018 = Revitalizzante
0019 = Revitalizzante Max
001A = Acqua fresca
001B = Gassosa
001C = Limonata
001D = Latte Mumu
001E = Energy Powder
001F = Energy Root
0020 = Heal Powder
0021 = Revival Herb
0022 = Etere
0023 = Max Etere
0024 = Elisir
0025 = Max Elisir
0026 = Lavottino
0027 = Flauto blu
0028 = Flauto giallo
0029 = Flauto rosso
002A = Flauto nero
002B = Flauto Bianco
002C = Succo di Bacca
002D = Ceneremagica
002E = Sale
002F = Gusciondoso
0030 = Coccio Rosso
0031 = Coccio Blu
0032 = Coccio Giallo
0033 = Coccio verde
003F = PS-SU
0040 = Proteina
0041 = Ferro
0042 = Proteina
0043 = Calcio
0044 = Caramella Rara
0045 = PP-SU
0046 = Zinco
0047 = PP Max
0049 = Superdifesa
004A = Supercolpo
004B = Attacco X
004C = Difesa X
004D = Velocità X
004E = X Accuracy
004F = Speciale X
0050 = Poke Bambola
0051 = Coda slowpoke
0053 = Super Repellente
0054 = Repellente Max
0055 = Fune di Fuga
0056 = Repellente
005D =Pietrasolare
005E = Pietralunare
005F = Pietrafocaia
0060 = Pietratuono
0061 = Pietraidrica
0062 = Pietrafoglia
0067 = Mini Fungo
0068 = Grande fungo
006A = Perla
006B = Grande perla
006C = Sabbia rossa
006D = Pezzo stella
006E = Pepita
006F = Squama cuore
0079 = Orange Mail
007A = Harbor Mail
007B = Glitter Mail
007C = Mech Mail
007D = Wood Mail
007E = Wave Mail
007F = Bead Mail
0080 = Shadow Mail
0081 = Tropic Mail
0082 = Dream Mail
0083 = Fab Mail
0084 = Retro Mail
0085 = Cheri Berry
0086 = Chesto Berry
0087 = Pecha Berry
0088 = Rawst Berry
0089 = Aspear Berry
008A = Leppa Berry
008B = Oran Berry
008C = Persim Berry
008D = Lum Berry
008E = Sitrus Berry
008F = Figy Berry
0090 = Wiki Berry
0091 = Mago Berry
0092 = Aguav Berry
0093 = Iapapa Berry
0094 = Razz Berry
0095 = Bluk Berry
0096 = Nanab Berry
0097 = Wepear Berry
0098 = Pinap Berry
0099 = Pomeg Berry
009A = Kelpsy Berry
009B = Qualot Berry
009C = Hondew Berry
009D = Grepa Berry
009E = Tamato Berry
009F = Cornn Berry
00A0 = Magost Berry
00A1 = Rabuta Berry
00A2 = Nomel Berry
00A3 = Spelon Berry
00A4 = Pamtre Berry
00A5 = Watmel Berry
00A6 = Durin Berry
00A7 = Belue Berry
00A8 = Liechi Berry
00A9 = Ganlon Berry
00AA = Salac Berry
00AB = Petaya Berry
00AC = Apicot Berry
00AD = Lansat Berry
00AE = Starf Berry
00AF = Enigma Berry
00B3 = Bright Powder
00B4 = White Herb
00B5 = Macho Brace
00B6 = Exp Share
00B7 = Quick Claw
00B8 = Soothe Bell
00B9 = Mental Herb
00BA = Choice Band
00BB = King's Rock
00BC = Silver Powder
00BD = Amulet Coin
00BE = Cleanse Tag
00BF = Soul Dew
00C0 = Deep Sea Tooth
00C1 = Deep Sea Scale
00C2 = Smoke Ball
00C3 = Pietrastante
00C4 = Focus Band
00C5 = Fortunuovo
00C6 = Scope Lens
00C7 = Metal Coat
00C8 = Leftovers
00C9 = Squama Drago
00CA = Elettropalla
00CB = Soft Sand
00CC = Hard Stone
00CD = Miracle Seed
00CE = Black Glasses
00CF = Black Belt
00D0 = Magnet
00D1 = Mystic Water
00D2 = Sharp Beak
00D3 = Poison Barb
00D4 = Nevermelt Ice
00D5 = Spell Tag
00D6 = Twisted Spoon
00D7 = Charcoal
00D8 = dente di drago
00D9 = Silk Scarf
00DA = Up-Grade
00DB = Shell Bell
00DC = Sea Incense
00DD = Lax Incense
00DE = Lucky Punch
00DF = Metal Powder
00E0 = Thick Club
00E1 = Stick
00FE = Red Scarf
00FF = Blue Scarf
0100 = Pink Scarf
0101 = Green Scarf
0102 = Yellow Scarf
0103 = Mach Bike
0104 = Coin Case
0105 = ItemFinder
0106 = Amo vekkio
0107 = Amo buono
0108 = Super amo
0109 = Biglietto Nave
010A = Tri-Pass
010C = Vaso Wailmer
010D = Merce Devon
010E = Soot Sack
010F = Basement Key
0110 = Acro Bike
0111 = PokeBlock Case
0112 = Lettera x Rocco
0113 = Biglietto Eone
0114 = Red Orb
0115 = Blue Orb
0116 = Scanner
0117 = Occhialoni
0118 = Meteorite
0119 = Rm.1 Key
011A = Rm.2 Key
011B = Rm.4 Key
011C = Rm.6 Key
011D = Storage Key
011E = Root Fossil
011F = Claw Fossil
0120 = Devon Scope
0121 = TM01 (Focus Punch)
0122 = TM02 (Dragon Claw)
0123 = TM03 (Water Pulse)
0124 = TM04 (Calm Mind)
0125 = TM05 (Roar)
0126 = TM06 (Toxic)
0127 = TM07 (Hail)
0128 = TM08 (Bulk Up)
0129 = TM09 (Bullet Seed)
012A = TM10 (Hidden Power)
012B = TM11 (Sunny Day)
012C = TM12 (Taunt)
012D = TM13 (Ice Beam)
012E = TM14 (Blizzard)
012F = TM15 (Hyper Beam)
0130 = TM16 (Light Screen)
0131 = TM17 (Protect)
0132 = TM18 (Rain Dance)
0133 = TM19 (Giga Drain)
0134 = TM20 (Safeguard)
0135 = TM21 (Frustration)
0136 = TM22 (Solar Beam)
0137 = TM23 (Iron Tail)
0138 = TM24 (Thunderbolt)
0139 = TM25 (Thunder)
013A = TM26 (Earthquake)
013B = TM27 (Return)
013C = TM28 (Dig)
013D = TM29 (Psychic)
013E = TM30 (Shadow Ball)
013F = TM31 (Brick Break)
0140 = TM32 (Double Team)
0141 = TM33 (Reflect)
0142 = TM34 (Shock Wave)
0143 = TM35 (Flamethrower)
0144 = TM36 (Sludge Bomb)
0145 = TM37 (Sandstorm)
0146 = TM38 (Fire Blast)
0147 = TM39 (Rock Tomb)
0148 = TM40 (Aerial Ace)
0149 = TM41 (Torment)
014A = TM42 (Facade)
014B = TM43 (Secret Power)
014C = TM44 (Rest)
014D = TM45 (Attract)
014E = TM46 (Thief)
014F = TM47 (Steel Wing)
0150 = TM48 (Skill Swap)
0151 = TM49 (Snatch)
0152 = TM50 (Overheat)
0153 = HM01 (Cut)
0154 = HM02 (Fly)
0155 = HM03 (Surf)
0156 = HM04 (Strength)
0157 = HM05 (Flash)
0158 = HM06 (Rock Smash)
0159 = HM07 (Waterfall)
015A = HM08 (Dive)
015D = {Oak's Parcel}
015E = {Poke Flute}
015F = {Secret Key}
0160 = {Bike Voucher}
0161 = {Gold Teeth}
0162 = {Ambra Antika}
0163 = {Card Key}
0164 = {Elevator Key}
0165 = {Dome Fossil}
0166 = {Helix Fossil}
0167 = {Silph Scope}
0168 = {Bicycle}
0169 = {Town Map}
016A = {Battle Searcher}
016B = {Voice Checker}
016C = {TM Case}
016D = {Berry Bag}
016E = {Help TV}
016F = {Tri-Pass}
0170 = {Rainbow Pass}
0171 = {Tea}
0172 = {Mystery Ticket}
0173 = {Aurora Ticket}
0174 = {Konaire}
0175 = {Ruby Plate}
0176 = {Sapphire Plate}
----------------------------------------------------------------------------------
Modificare i pokemon selvatici:
Mastercode
00006FA7 000A
1006AF88 0007
Modifica pokemon:
83007CF6 xxxx
Sostituire xxxx con il codice identificativo del pokemon:
0001 = BULBASAUR
0002 = IVYSAUR
0003 = VENUSAUR
0004 = CHARMANDER
0005 = CHARMELEON
0006 = CHARIZARD
0007 = SQUIRTLE
0008 = WARTORTLE
0009 = BLASTOISE
000A = CATERPIE
000B = METAPOD
000C = BUTTERFREE
000D = WEEDLE
000E = KAKUNA
000F = BEEDRILL
0010 = PIDGEY
0011 = PIDGEOTTO
0012 = PIDGEOT
0013 = RATTATA
0014 = RATICATE
0015 = SPEAROW
0016 = FEAROW
0017 = EKANS
0018 = ARBOK
0019 = PIKACHU
001A = RAICHU
001B = SANDSHREW
001C = SANDSLASH
001D = NIDORAN Female
001E = NIDORINA
001F = NIDOQUEEN
0020 = NIDORAN Male
0021 = NIDORINO
0022 = NIDOKING
0023 = CLEFAIRY
0024 = CLEFABLE
0025 = VULPIX
0026 = NINETALES
0027 = JIGGLYPUFF
0028 = WIGGLYTUFF
0029 = ZUBAT
002A = GOLBAT
002B = ODDISH
002C = GLOOM
002D = VILEPLUME
002E = PARAS
002F = PARASECT
0030 = VENONAT
0031 = VENOMOTH
0032 = DIGLETT
0033 = DUGTRIO
0034 = MEOWTH
0035 = PERSIAN
0036 = PSYDUCK
0037 = GOLDUCK
0038 = MANKEY
0039 = PRIMEAPE
003A = GROWLITHE
003B = ARCANINE
003C = POLIWAG
003D = POLIWHIRL
003E = POLIWRATH
003F = ABRA
0040 = KADABRA
0041 = ALAKAZAM
0042 = MACHOP
0043 = MACHOKE
0044 = MACHAMP
0045 = BELLSPROUT
0046 = WEEPINBELL
0047 = VICTREEBEL
0048 = TENTACOOL
0049 = TENTACRUEL
004A = GEODUDE
004B = GRAVELER
004C = GOLEM
004D = PONYTA
004E = RAPIDASH
004F = SLOWPOKE
0050 = SLOWBRO
0051 = MAGNEMITE
0052 = MAGNETON
0053 = FARFETCH'D
0054 = DODUO
0055 = DODRIO
0056 = SEEL
0057 = DEWGONG
0058 = GRIMER
0059 = MUK
005A = SHELLDER
005B = CLOYSTER
005C = GASTLY
005D = HAUNTER
005E = GENGAR
005F = ONIX
0060 = DROWZEE
0061 = HYPNO
0062 = KRABBY
0063 = KINGLER
0064 = VOLTORB
0065 = ELECTRODE
0066 = EXEGGCUTE
0067 = EXEGGUTOR
0068 = CUBONE
0069 = MAROWAK
006A = HITMONLEE
006B = HITMONCHAN
006C = LICKITUNG
006D = KOFFING
006E = WEEZING
006F = RHYHORN
0070 = RHYDON
0071 = CHANSEY
0072 = TANGELA
0073 = KANGASKHAN
0074 = HORSEA
0075 = SEADRA
0076 = GOLDEEN
0077 = SEAKING
0078 = STARYU
0079 = STARMIE
007A = MR.MIME
007B = SCYTHER
007C = JYNX
007D = ELECTABUZZ
007E = MAGMAR
007F = PINSIR
0080 = TAUROS
0081 = MAGIKARP
0082 = GYARADOS
0083 = LAPRAS
0084 = DITTO
0085 = EEVEE
0086 = VAPOREON
0087 = JOLTEON
0088 = FLAREON
0089 = PORYGON
008A = OMANYTE
008B = OMASTAR
008C = KABUTO
008D = KABUTOPS
008E = AERODACTYL
008F = SNORLAX
0090 = ARTICUNO
0091 = ZAPDOS
0092 = MOLTRES
0093 = DRATINI
0094 = DRAGONAIR
0095 = DRAGONITE
0096 = MEWTWO
0097 = MEW
0098 = CHIKORITA
0099 = BAYLEEF
009A = MEGANIUM
009B = CYNDAQUIL
009C = QUILAVA
009D = TYPHLOSION
009E = TOTODILE
009F = CROCONAW
00A0 = FERALIGATR
00A1 = SENTRET
00A2 = FURRET
00A3 = HOOTHOOT
00A4 = NOCTOWL
00A5 = LEDYBA
00A6 = LEDIAN
00A7 = SPINARAK
00A8 = ARIADOS
00A9 = CROBAT
00AA = CHINCHOU
00AB = LANTURN
00AC = PICHU
00AD = CLEFFA
00AE = IGGLYBUFF
00AF = TOGEPI
00B0 = TOGETIC
00B1 = NATU
00B2 = XATU
00B3 = MAREEP
00B4 = FLAAFFY
00B5 = AMPHAROS
00B6 = BELLOSSOM
00B7 = MARILL
00B8 = AZUMARILL
00B9 = SUDOWOODO
00BA = POLITOED
00BB = HOPPIP
00BC = SKIPLOOM
00BD = JUMPLUFF
00BE = AIPOM
00BF = SUNKERN
00C0 = SUNFLORA
00C1 = YANMA
00C2 = WOOPER
00C3 = QUAGSIRE
00C4 = ESPEON
00C5 = UMBREON
00C6 = MURKROW
00C7 = SLOWKING
00C8 = MISDREAVUS
00C9 = UNOWN
00CA = WOBBUFFET
00CB = GIRAFARIG
00CC = PINECO
00CD = FORRETRESS
00CE = DUNSPARCE
00CF = GLIGAR
00D0 = STEELIX
00D1 = SNUBBULL
00D2 = GRANBULL
00D3 = QWILFISH
00D4 = SCIZOR
00D5 = SHUCKLE
00D6 = HERACROSS
00D7 = SNEASEL
00D8 = TEDDIURSA
00D9 = URSARING
00DA = SLUGMA
00DB = MAGCARGO
00DC = SWINUB
00DD = PILOSWINE
00DE = CORSOLA
00DF = REMORAID
00E0 = OCTILLERY
00E1 = DELIBIRD
00E2 = MANTINE
00E3 = SKARMORY
00E4 = HOUNDOUR
00E5 = HOUNDOOM
00E6 = KINGDRA
00E7 = PHANPY
00E8 = DONPHAN
00E9 = PORYGON
00EA = STANTLER
00EB = SMEARGLE
00EC = TYROGUE
00ED = HITMONTOP
00EE = SMOOCHUM
00EF = ELEKID
00F0 = MAGBY
00F1 = MILTANK
00F2 = BLISSEY
00F3 = RAIKOU
00F4 = ENTEI
00F5 = SUICUNE
00F6 = LARVITAR
00F7 = PUPITAR
00F8 = TYRANITAR
00F9 = LUGIA
00FA = HO-OH
00FB = CELEBI
0115 = TREECKO
0116 = GROVYLE
0117 = SCEPTILE
0118 = TORCHIC
0119 = COMBUSKEN
011A = BLAZIKEN
011B = MUDKIP
011C = MARSHTOMP
011D = SWAMPERT
011E = POOCHYENA
011F = MIGHTYENA
0120 = ZIGZAGOON
0121 = LINOONE
0122 = WURMPLE
0123 = SILCOON
0124 = BEAUTIFLY
0125 = CASCOON
0126 = DUSTOX
0127 = LOTAD
0128 = LOMBRE
0129 = LUDICOLO
012A = SEEDOT
012B = NUZLEAF
012C = SHIFTRY
012D = NINCADA
012E = NINJASK
012F = SHEDINJA
0130 = TAILLOW
0131 = SWELLOW
0132 = SHROOMISH
0133 = BRELOOM
0134 = SPINDA
0135 = WINGULL
0136 = PELIPPER
0137 = SURSKIT
0138 = MASQUERAIN
0139 = WAILMER
013A = WAILORD
013B = SKITTY
013C = DELCATTY
013D = KECLEON
013E = BALTOY
013F = CLAYDOL
0140 = NOSEPASS
0141 = TORKOAL
0142 = SABLEYE
0143 = BARBOACH
0144 = WHISCASH
0145 = LUVDISC
0146 = CORPHISH
0147 = CRAWDAUNT
0148 = FEEBAS
0149 = MILOTIC
014A = CARVANHA
014B = SHARPEDO
014C = TRAPINCH
014D = VIBRAVA
014E = FLYGON
014F = MAKUHITA
0150 = HARIYAMA
0151 = ELECTRIKE
0152 = MANECTRIC
0153 = NUMEL
0154 = CAMERUPT
0155 = SPHEAL
0156 = SEALEO
0157 = WALREIN
0158 = CACNEA
0159 = CACTURNE
015A = SNORUNT
015B = GLALIE
015C = LUNATONE
015D = SOLROCK
015E = AZURILL
015F = SPOINK
0160 = GRUMPIG
0161 = PLUSLE
0162 = MINUN
0163 = MAWILE
0164 = MEDITITE
0165 = MEDICHAM
0166 = SWABLU
0167 = ALTARIA
0168 = WYNAUT
0169 = DUSKULL
016A = DUSCLOPS
016B = ROSELIA
016C = SLAKOTH
016D = VIGOROTH
016E = SLAKING
016F = GULPIN
0170 = SWALOT
0171 = TROPIUS
0172 = WHISMUR
0173 = LOUDRED
0174 = EXPLOUD
0175 = CLAMPERL
0176 = HUNTAIL
0177 = GOREBYSS
0178 = ABSOL
0179 = SHUPPET
017A = BANETTE
017B = SEVIPER
017C = ZANGOOSE
017D = RELICANTH
017E = ARON
017F = LAIRON
0180 = AGGRON
0181 = CASTFORM
0182 = VOLBEAT
0183 = ILLUMISE
0184 = LILEEP
0185 = CRADILY
0186 = ANORITH
0187 = ARMALDO
0188 = RALTS
0189 = KIRLIA
018A = GARDEVOIR
018B = BAGON
018C = SHELGON
018D = SALAMENCE
018E = BELDUM
018F = METANG
0190 = METAGROSS
0191 = REGIROCK
0192 = REGICE
0193 = REGISTEEL
0194 = KYOGRE
0195 = GROUDON
0196 = RAYQUAZA
0197 = LATIAS
0198 = LATIOS
0199 = JIRACHI
019A = DEOXYS
019B = CHIMECHO
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Procedimento per l'inserimento dei seguenti codici:
Cheats -> Cheat List -> GameShark
Mastercode
(da utilizzare sempre)
00006FA7000A
1006F5CC0007
Il codice del teletrasporto è:
820322E4xxxx
Sostituite xxxx con il codice che trovate qui sotto:
0300- Ferrugipoli
0400- Forestopoli
0500- Porto Alghepoli
0600- VerdeAzzupoli
0700- Ceneride
0800- Iridopoli
0900- Albanova
0A00- Solarosa
0B00- Bluruvia
0C00- Cuordilava
0c18- Monte Cammino
0D00- Brunifoglia
0E00- Mentania
0F00- Orocea
1000- Percorso 101
1100- Percorso 102
1200- Percorso 103
1300- Percorso 104
1400- Percorso 105
1500- Percorso 106
1600- Percorso 107
1700- Percorso 108
1800- Percorso 109
1900- Percorso 110
1A00- Percorso 111
1B00- Percorso 112
1C00- Percorso 113
1D00- Percorso 114
1E00- Percorso 115
1F00- Percorso 116
2000- Percorso 117
2100- Percorso 118
2200- Percorso 119
2300- Percorso 120
2400- Percorso 121
2500- Percorso 122
2600- Percorso 123
2700- Percorso 124
2800- Percorso 125
2900- Percorso 126
2A00- Percorso 127
2B00- Percorso 128
2C00- Percorso 129
2D00- Percorso 130
2E00- Percorso 131
2F00- Percorso 132
3000- Percorso 133
3100- Percorso 134
0D18- Passo Selvaggio
0018- Cascate Meteora
0418- Tunel Menferro
0618- Rovine sabbiose
0718- Grotta pietrosa
2B18- Via Vittoria
3418- Ciclanova
380F- Cammino Ardente
4318- Grotta insulare
4418- Tomba antica
4718- Sala incisa
4D18- Torre dei cieli
5518- In cima alla torre dei cieli
5618- Rifugio Magma
5F18- Torre Miraggio
6218- Galleria Deserto
6318- Grotta Artistica
0B18- Bosco petalo
1718- Rifugio Idro
380A- Centro commerciale Porto Alghepoli
380D- Primo dei super 4.
0017- Zona safari gratuita senza il conteggio dei passi e libera
3618- Vecchia nave
E udite udite.....
0A1A- Isola Remota ( Qui si potrà catturare latias o latios soltanto se ancora non l'avere catturato, altrimenti l'isola sarà vuota )
381A- Isola Suprema ( L'isola in cui si potrà catturare New liv. 30 )
3A1A- Isola Materna ( L'isola in cui si potrà catturare Deoxys liv. 30 )
421A- Monte Cordone ( Monte in cui si potranno catturare Lugia & ho-oh liv. 70 entrambi )
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cambiare il primo oggetto del supermercato
MasterCode riportato sopra
82005334 xxxx
Sostituite xxxx con l'oggetto che volete trovare
Pokèball:
0001 = Master Ball
0002 = Ultra Ball
0003 = Mega Ball
0004 = Poke Ball
0005 = Safari Ball
0006 = Rete Ball
0007 = Sub Ball
0008 = Nest Ball
0009 = Bis Ball
000A = Timer Ball
000B = Luxury Ball
000C = Premier Ball
Oggetti:
000D = Pozione
000E = Antidotp
000F = Antiscottatura
0010 = Antigelo
0011 = Sveglia
0012 = AntiParalisi
0013 = Full Restore
0014 = Pozione Max
0015 = Iper Pozione
0016 = Super Pozione
0017 = Supercolpo
0018 = Revitalizzante
0019 = Revitalizzante Max
001A = Acqua fresca
001B = Gassosa
001C = Limonata
001D = Latte Mumu
001E = Energy Powder
001F = Energy Root
0020 = Heal Powder
0021 = Revival Herb
0022 = Etere
0023 = Max Etere
0024 = Elisir
0025 = Max Elisir
0026 = Lavottino
0027 = Flauto blu
0028 = Flauto giallo
0029 = Flauto rosso
002A = Flauto nero
002B = Flauto Bianco
002C = Succo di Bacca
002D = Ceneremagica
002E = Sale
002F = Gusciondoso
0030 = Coccio Rosso
0031 = Coccio Blu
0032 = Coccio Giallo
0033 = Coccio verde
003F = PS-SU
0040 = Proteina
0041 = Ferro
0042 = Proteina
0043 = Calcio
0044 = Caramella Rara
0045 = PP-SU
0046 = Zinco
0047 = PP Max
0049 = Superdifesa
004A = Supercolpo
004B = Attacco X
004C = Difesa X
004D = Velocità X
004E = X Accuracy
004F = Speciale X
0050 = Poke Bambola
0051 = Coda slowpoke
0053 = Super Repellente
0054 = Repellente Max
0055 = Fune di Fuga
0056 = Repellente
005D =Pietrasolare
005E = Pietralunare
005F = Pietrafocaia
0060 = Pietratuono
0061 = Pietraidrica
0062 = Pietrafoglia
0067 = Mini Fungo
0068 = Grande fungo
006A = Perla
006B = Grande perla
006C = Sabbia rossa
006D = Pezzo stella
006E = Pepita
006F = Squama cuore
0079 = Orange Mail
007A = Harbor Mail
007B = Glitter Mail
007C = Mech Mail
007D = Wood Mail
007E = Wave Mail
007F = Bead Mail
0080 = Shadow Mail
0081 = Tropic Mail
0082 = Dream Mail
0083 = Fab Mail
0084 = Retro Mail
0085 = Cheri Berry
0086 = Chesto Berry
0087 = Pecha Berry
0088 = Rawst Berry
0089 = Aspear Berry
008A = Leppa Berry
008B = Oran Berry
008C = Persim Berry
008D = Lum Berry
008E = Sitrus Berry
008F = Figy Berry
0090 = Wiki Berry
0091 = Mago Berry
0092 = Aguav Berry
0093 = Iapapa Berry
0094 = Razz Berry
0095 = Bluk Berry
0096 = Nanab Berry
0097 = Wepear Berry
0098 = Pinap Berry
0099 = Pomeg Berry
009A = Kelpsy Berry
009B = Qualot Berry
009C = Hondew Berry
009D = Grepa Berry
009E = Tamato Berry
009F = Cornn Berry
00A0 = Magost Berry
00A1 = Rabuta Berry
00A2 = Nomel Berry
00A3 = Spelon Berry
00A4 = Pamtre Berry
00A5 = Watmel Berry
00A6 = Durin Berry
00A7 = Belue Berry
00A8 = Liechi Berry
00A9 = Ganlon Berry
00AA = Salac Berry
00AB = Petaya Berry
00AC = Apicot Berry
00AD = Lansat Berry
00AE = Starf Berry
00AF = Enigma Berry
00B3 = Bright Powder
00B4 = White Herb
00B5 = Macho Brace
00B6 = Exp Share
00B7 = Quick Claw
00B8 = Soothe Bell
00B9 = Mental Herb
00BA = Choice Band
00BB = King's Rock
00BC = Silver Powder
00BD = Amulet Coin
00BE = Cleanse Tag
00BF = Soul Dew
00C0 = Deep Sea Tooth
00C1 = Deep Sea Scale
00C2 = Smoke Ball
00C3 = Pietrastante
00C4 = Focus Band
00C5 = Fortunuovo
00C6 = Scope Lens
00C7 = Metal Coat
00C8 = Leftovers
00C9 = Squama Drago
00CA = Elettropalla
00CB = Soft Sand
00CC = Hard Stone
00CD = Miracle Seed
00CE = Black Glasses
00CF = Black Belt
00D0 = Magnet
00D1 = Mystic Water
00D2 = Sharp Beak
00D3 = Poison Barb
00D4 = Nevermelt Ice
00D5 = Spell Tag
00D6 = Twisted Spoon
00D7 = Charcoal
00D8 = dente di drago
00D9 = Silk Scarf
00DA = Up-Grade
00DB = Shell Bell
00DC = Sea Incense
00DD = Lax Incense
00DE = Lucky Punch
00DF = Metal Powder
00E0 = Thick Club
00E1 = Stick
00FE = Red Scarf
00FF = Blue Scarf
0100 = Pink Scarf
0101 = Green Scarf
0102 = Yellow Scarf
0103 = Mach Bike
0104 = Coin Case
0105 = ItemFinder
0106 = Amo vekkio
0107 = Amo buono
0108 = Super amo
0109 = Biglietto Nave
010A = Tri-Pass
010C = Vaso Wailmer
010D = Merce Devon
010E = Soot Sack
010F = Basement Key
0110 = Acro Bike
0111 = PokeBlock Case
0112 = Lettera x Rocco
0113 = Biglietto Eone
0114 = Red Orb
0115 = Blue Orb
0116 = Scanner
0117 = Occhialoni
0118 = Meteorite
0119 = Rm.1 Key
011A = Rm.2 Key
011B = Rm.4 Key
011C = Rm.6 Key
011D = Storage Key
011E = Root Fossil
011F = Claw Fossil
0120 = Devon Scope
0121 = TM01 (Focus Punch)
0122 = TM02 (Dragon Claw)
0123 = TM03 (Water Pulse)
0124 = TM04 (Calm Mind)
0125 = TM05 (Roar)
0126 = TM06 (Toxic)
0127 = TM07 (Hail)
0128 = TM08 (Bulk Up)
0129 = TM09 (Bullet Seed)
012A = TM10 (Hidden Power)
012B = TM11 (Sunny Day)
012C = TM12 (Taunt)
012D = TM13 (Ice Beam)
012E = TM14 (Blizzard)
012F = TM15 (Hyper Beam)
0130 = TM16 (Light Screen)
0131 = TM17 (Protect)
0132 = TM18 (Rain Dance)
0133 = TM19 (Giga Drain)
0134 = TM20 (Safeguard)
0135 = TM21 (Frustration)
0136 = TM22 (Solar Beam)
0137 = TM23 (Iron Tail)
0138 = TM24 (Thunderbolt)
0139 = TM25 (Thunder)
013A = TM26 (Earthquake)
013B = TM27 (Return)
013C = TM28 (Dig)
013D = TM29 (Psychic)
013E = TM30 (Shadow Ball)
013F = TM31 (Brick Break)
0140 = TM32 (Double Team)
0141 = TM33 (Reflect)
0142 = TM34 (Shock Wave)
0143 = TM35 (Flamethrower)
0144 = TM36 (Sludge Bomb)
0145 = TM37 (Sandstorm)
0146 = TM38 (Fire Blast)
0147 = TM39 (Rock Tomb)
0148 = TM40 (Aerial Ace)
0149 = TM41 (Torment)
014A = TM42 (Facade)
014B = TM43 (Secret Power)
014C = TM44 (Rest)
014D = TM45 (Attract)
014E = TM46 (Thief)
014F = TM47 (Steel Wing)
0150 = TM48 (Skill Swap)
0151 = TM49 (Snatch)
0152 = TM50 (Overheat)
0153 = HM01 (Cut)
0154 = HM02 (Fly)
0155 = HM03 (Surf)
0156 = HM04 (Strength)
0157 = HM05 (Flash)
0158 = HM06 (Rock Smash)
0159 = HM07 (Waterfall)
015A = HM08 (Dive)
015D = {Oak's Parcel}
015E = {Poke Flute}
015F = {Secret Key}
0160 = {Bike Voucher}
0161 = {Gold Teeth}
0162 = {Ambra Antika}
0163 = {Card Key}
0164 = {Elevator Key}
0165 = {Dome Fossil}
0166 = {Helix Fossil}
0167 = {Silph Scope}
0168 = {Bicycle}
0169 = {Town Map}
016A = {Battle Searcher}
016B = {Voice Checker}
016C = {TM Case}
016D = {Berry Bag}
016E = {Help TV}
016F = {Tri-Pass}
0170 = {Rainbow Pass}
0171 = {Tea}
0172 = {Mystery Ticket}
0173 = {Aurora Ticket}
0174 = {Konaire}
0175 = {Ruby Plate}
0176 = {Sapphire Plate}
----------------------------------------------------------------------------------
Modificare i pokemon selvatici:
Mastercode
00006FA7 000A
1006AF88 0007
Modifica pokemon:
83007CF6 xxxx
Sostituire xxxx con il codice identificativo del pokemon:
0001 = BULBASAUR
0002 = IVYSAUR
0003 = VENUSAUR
0004 = CHARMANDER
0005 = CHARMELEON
0006 = CHARIZARD
0007 = SQUIRTLE
0008 = WARTORTLE
0009 = BLASTOISE
000A = CATERPIE
000B = METAPOD
000C = BUTTERFREE
000D = WEEDLE
000E = KAKUNA
000F = BEEDRILL
0010 = PIDGEY
0011 = PIDGEOTTO
0012 = PIDGEOT
0013 = RATTATA
0014 = RATICATE
0015 = SPEAROW
0016 = FEAROW
0017 = EKANS
0018 = ARBOK
0019 = PIKACHU
001A = RAICHU
001B = SANDSHREW
001C = SANDSLASH
001D = NIDORAN Female
001E = NIDORINA
001F = NIDOQUEEN
0020 = NIDORAN Male
0021 = NIDORINO
0022 = NIDOKING
0023 = CLEFAIRY
0024 = CLEFABLE
0025 = VULPIX
0026 = NINETALES
0027 = JIGGLYPUFF
0028 = WIGGLYTUFF
0029 = ZUBAT
002A = GOLBAT
002B = ODDISH
002C = GLOOM
002D = VILEPLUME
002E = PARAS
002F = PARASECT
0030 = VENONAT
0031 = VENOMOTH
0032 = DIGLETT
0033 = DUGTRIO
0034 = MEOWTH
0035 = PERSIAN
0036 = PSYDUCK
0037 = GOLDUCK
0038 = MANKEY
0039 = PRIMEAPE
003A = GROWLITHE
003B = ARCANINE
003C = POLIWAG
003D = POLIWHIRL
003E = POLIWRATH
003F = ABRA
0040 = KADABRA
0041 = ALAKAZAM
0042 = MACHOP
0043 = MACHOKE
0044 = MACHAMP
0045 = BELLSPROUT
0046 = WEEPINBELL
0047 = VICTREEBEL
0048 = TENTACOOL
0049 = TENTACRUEL
004A = GEODUDE
004B = GRAVELER
004C = GOLEM
004D = PONYTA
004E = RAPIDASH
004F = SLOWPOKE
0050 = SLOWBRO
0051 = MAGNEMITE
0052 = MAGNETON
0053 = FARFETCH'D
0054 = DODUO
0055 = DODRIO
0056 = SEEL
0057 = DEWGONG
0058 = GRIMER
0059 = MUK
005A = SHELLDER
005B = CLOYSTER
005C = GASTLY
005D = HAUNTER
005E = GENGAR
005F = ONIX
0060 = DROWZEE
0061 = HYPNO
0062 = KRABBY
0063 = KINGLER
0064 = VOLTORB
0065 = ELECTRODE
0066 = EXEGGCUTE
0067 = EXEGGUTOR
0068 = CUBONE
0069 = MAROWAK
006A = HITMONLEE
006B = HITMONCHAN
006C = LICKITUNG
006D = KOFFING
006E = WEEZING
006F = RHYHORN
0070 = RHYDON
0071 = CHANSEY
0072 = TANGELA
0073 = KANGASKHAN
0074 = HORSEA
0075 = SEADRA
0076 = GOLDEEN
0077 = SEAKING
0078 = STARYU
0079 = STARMIE
007A = MR.MIME
007B = SCYTHER
007C = JYNX
007D = ELECTABUZZ
007E = MAGMAR
007F = PINSIR
0080 = TAUROS
0081 = MAGIKARP
0082 = GYARADOS
0083 = LAPRAS
0084 = DITTO
0085 = EEVEE
0086 = VAPOREON
0087 = JOLTEON
0088 = FLAREON
0089 = PORYGON
008A = OMANYTE
008B = OMASTAR
008C = KABUTO
008D = KABUTOPS
008E = AERODACTYL
008F = SNORLAX
0090 = ARTICUNO
0091 = ZAPDOS
0092 = MOLTRES
0093 = DRATINI
0094 = DRAGONAIR
0095 = DRAGONITE
0096 = MEWTWO
0097 = MEW
0098 = CHIKORITA
0099 = BAYLEEF
009A = MEGANIUM
009B = CYNDAQUIL
009C = QUILAVA
009D = TYPHLOSION
009E = TOTODILE
009F = CROCONAW
00A0 = FERALIGATR
00A1 = SENTRET
00A2 = FURRET
00A3 = HOOTHOOT
00A4 = NOCTOWL
00A5 = LEDYBA
00A6 = LEDIAN
00A7 = SPINARAK
00A8 = ARIADOS
00A9 = CROBAT
00AA = CHINCHOU
00AB = LANTURN
00AC = PICHU
00AD = CLEFFA
00AE = IGGLYBUFF
00AF = TOGEPI
00B0 = TOGETIC
00B1 = NATU
00B2 = XATU
00B3 = MAREEP
00B4 = FLAAFFY
00B5 = AMPHAROS
00B6 = BELLOSSOM
00B7 = MARILL
00B8 = AZUMARILL
00B9 = SUDOWOODO
00BA = POLITOED
00BB = HOPPIP
00BC = SKIPLOOM
00BD = JUMPLUFF
00BE = AIPOM
00BF = SUNKERN
00C0 = SUNFLORA
00C1 = YANMA
00C2 = WOOPER
00C3 = QUAGSIRE
00C4 = ESPEON
00C5 = UMBREON
00C6 = MURKROW
00C7 = SLOWKING
00C8 = MISDREAVUS
00C9 = UNOWN
00CA = WOBBUFFET
00CB = GIRAFARIG
00CC = PINECO
00CD = FORRETRESS
00CE = DUNSPARCE
00CF = GLIGAR
00D0 = STEELIX
00D1 = SNUBBULL
00D2 = GRANBULL
00D3 = QWILFISH
00D4 = SCIZOR
00D5 = SHUCKLE
00D6 = HERACROSS
00D7 = SNEASEL
00D8 = TEDDIURSA
00D9 = URSARING
00DA = SLUGMA
00DB = MAGCARGO
00DC = SWINUB
00DD = PILOSWINE
00DE = CORSOLA
00DF = REMORAID
00E0 = OCTILLERY
00E1 = DELIBIRD
00E2 = MANTINE
00E3 = SKARMORY
00E4 = HOUNDOUR
00E5 = HOUNDOOM
00E6 = KINGDRA
00E7 = PHANPY
00E8 = DONPHAN
00E9 = PORYGON
00EA = STANTLER
00EB = SMEARGLE
00EC = TYROGUE
00ED = HITMONTOP
00EE = SMOOCHUM
00EF = ELEKID
00F0 = MAGBY
00F1 = MILTANK
00F2 = BLISSEY
00F3 = RAIKOU
00F4 = ENTEI
00F5 = SUICUNE
00F6 = LARVITAR
00F7 = PUPITAR
00F8 = TYRANITAR
00F9 = LUGIA
00FA = HO-OH
00FB = CELEBI
0115 = TREECKO
0116 = GROVYLE
0117 = SCEPTILE
0118 = TORCHIC
0119 = COMBUSKEN
011A = BLAZIKEN
011B = MUDKIP
011C = MARSHTOMP
011D = SWAMPERT
011E = POOCHYENA
011F = MIGHTYENA
0120 = ZIGZAGOON
0121 = LINOONE
0122 = WURMPLE
0123 = SILCOON
0124 = BEAUTIFLY
0125 = CASCOON
0126 = DUSTOX
0127 = LOTAD
0128 = LOMBRE
0129 = LUDICOLO
012A = SEEDOT
012B = NUZLEAF
012C = SHIFTRY
012D = NINCADA
012E = NINJASK
012F = SHEDINJA
0130 = TAILLOW
0131 = SWELLOW
0132 = SHROOMISH
0133 = BRELOOM
0134 = SPINDA
0135 = WINGULL
0136 = PELIPPER
0137 = SURSKIT
0138 = MASQUERAIN
0139 = WAILMER
013A = WAILORD
013B = SKITTY
013C = DELCATTY
013D = KECLEON
013E = BALTOY
013F = CLAYDOL
0140 = NOSEPASS
0141 = TORKOAL
0142 = SABLEYE
0143 = BARBOACH
0144 = WHISCASH
0145 = LUVDISC
0146 = CORPHISH
0147 = CRAWDAUNT
0148 = FEEBAS
0149 = MILOTIC
014A = CARVANHA
014B = SHARPEDO
014C = TRAPINCH
014D = VIBRAVA
014E = FLYGON
014F = MAKUHITA
0150 = HARIYAMA
0151 = ELECTRIKE
0152 = MANECTRIC
0153 = NUMEL
0154 = CAMERUPT
0155 = SPHEAL
0156 = SEALEO
0157 = WALREIN
0158 = CACNEA
0159 = CACTURNE
015A = SNORUNT
015B = GLALIE
015C = LUNATONE
015D = SOLROCK
015E = AZURILL
015F = SPOINK
0160 = GRUMPIG
0161 = PLUSLE
0162 = MINUN
0163 = MAWILE
0164 = MEDITITE
0165 = MEDICHAM
0166 = SWABLU
0167 = ALTARIA
0168 = WYNAUT
0169 = DUSKULL
016A = DUSCLOPS
016B = ROSELIA
016C = SLAKOTH
016D = VIGOROTH
016E = SLAKING
016F = GULPIN
0170 = SWALOT
0171 = TROPIUS
0172 = WHISMUR
0173 = LOUDRED
0174 = EXPLOUD
0175 = CLAMPERL
0176 = HUNTAIL
0177 = GOREBYSS
0178 = ABSOL
0179 = SHUPPET
017A = BANETTE
017B = SEVIPER
017C = ZANGOOSE
017D = RELICANTH
017E = ARON
017F = LAIRON
0180 = AGGRON
0181 = CASTFORM
0182 = VOLBEAT
0183 = ILLUMISE
0184 = LILEEP
0185 = CRADILY
0186 = ANORITH
0187 = ARMALDO
0188 = RALTS
0189 = KIRLIA
018A = GARDEVOIR
018B = BAGON
018C = SHELGON
018D = SALAMENCE
018E = BELDUM
018F = METANG
0190 = METAGROSS
0191 = REGIROCK
0192 = REGICE
0193 = REGISTEEL
0194 = KYOGRE
0195 = GROUDON
0196 = RAYQUAZA
0197 = LATIAS
0198 = LATIOS
0199 = JIRACHI
019A = DEOXYS
019B = CHIMECHO
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Articolo Precedente
Codici GameShark Pokèmon Oro/Argento
Articolo Successivo
Ora il turno di Sony BMG
Redazione