Sony annuncia PhyreEngine 3.0

24/05/2011

Il GDC (Game Developers Conference) ha annunciato il nuovo motore di gioco PhyreEngine 3.0 realizzato per rendere più facili le cose per gli sviluppatori. Insieme al motore

verrà fornito il codice sorgente, l' interfaccia di programmazione più semplice, editor di livello, sarà compatibile con tecnologie elaborate da terze parti (come Nvidia e Scaleform) e tante altre cose.



