Sony conferma una funzionalità presente anche su Xbox X

La funzione, progettata per ridurre o eliminare il fastidioso effetto "scatto" ed il tremolio nei giochi ad alto framerate, verrà aggiunta a PlayStation 5 tramite un futuro aggiornamento del firmware, la ha affermato Sony in una FAQ di sistema aggiornata .

"Dopo un futuro aggiornamento del software di sistema, i possessori di PS5 potranno utilizzare la funzione VRR dei televisori compatibili quando giocano a giochi che supportano VRR", ha detto. Per utilizzare VRR è necessario un televisore moderno con HDMI 2.1.

Sebbene VRR sia supportato dalle console di ultima generazione di Microsoft , la funzione è diventata ancora più importante per i giochi di nuova generazione che supportano framerate di 60 fps e superiori.

Come spiegato da Alex Battagloa del Digital Foundry , la funzionalità è un'omissione evidente sulla PlayStation 5 al momento del lancio poiché alcuni giochi, come Assassin's Creed Valhalla, soffrono di tali difetti.

"Poiché sempre più giochi puntano a 60 fps nel periodo cross-gen e non mantengono abbastanza l'obiettivo, stiamo assistendo a una rinascita nei giochi con screen tearing, qualcosa che era quasi andato su sistemi last-gen", ha scritto .

"Questo non è uno sviluppo gradito ad essere onesti, ed è per questo che VRR - frequenza di aggiornamento variabile - è un tale vantaggio. In termini di esperienza su un display standard a 60 Hz, Series X è chiaramente peggiore in termini di prestazioni".

"Tuttavia, abbiamo testato Valhalla con VRR abilitato su un display LG CX e il difetto è sparito e la presentazione rimane fluida: la console ha il pieno controllo di quando lo schermo offre un nuovo frame ed è un punto di svolta, soprattutto per questo titolo".

"L'omissione di VRR su PlayStation 5 è una vera delusione, non solo qui a Valhalla, ma anche in altri giochi come Dirt 5 ".