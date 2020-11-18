Twitter lancia i tweet che durano 24 ore

Twitter sta lanciando tweet che scompaiono in 24 ore chiamati "Fleets" a livello globale, facendo eco ai siti di social media come Snapchat, Facebook e Instagram che hanno già post che scompaiono.

I cosiddetti "fleets" non possono essere ritwittati e non avranno "Mi piace". Le persone possono rispondere a loro, ma le risposte vengono visualizzate come messaggi diretti al tweeter originale, non come una risposta pubblica, trasformando in una conversazione privata invece che in una discussione pubblica.

Twitter ha testato la funzione in Brasile, Italia, India e Corea del Sud, prima di implementarla a livello globale.

I tweet a scomparsa sono un modo per comunicare "pensieri fugaci" rispetto ai tweet permanenti, hanno detto in un post sul blog i dirigenti di Twitter Joshua Harris, direttore del design e Sam Haveson, responsabile del prodotto.

La nuova funzionalità "Fleets" ricorda le "storie" di Instagram e Facebook e gli scatti di Snapchat, che consentono agli utenti di pubblicare foto e messaggi di breve durata. Tali funzionalità sono sempre più apprezzate dagli utenti dei social media alla ricerca di gruppi più piccoli e chat più private.