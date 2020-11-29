In fila con i letti per acquistare la Playstation 5

A causa delle scorte limitate della PlayStation 5, i fan determinati hanno portato i loro letti direttamente fuori agli store GameStop, aspettando 24 ore per l'apertura del negozio.

Alcuni veri fan hanno mostrato determinazione per acquistare la loro PlayStation 5 allestendo letti fuori da un GameStop negli Stati Uniti, per aspettare il rifornimento della console per il Black Friday. Chiunque provi ad acquistare una PS5 si può rendere subito conto che è estremamente difficile acquistarla. Ciò non era semplicemente dovuto al prezzo elevato della console, ma alla sua richiesta incredibilmente alta.

Un metodo sgradevole è acquistare una PS5 dai cosiddetti scalper, personaggi che le hanno prenotate in precedenza e adesso le rivendono al doppio, triplo del prezzo originale. Il metodo più sicuro per acquistare una PS5 è ordinare online o di persona presso rivenditori come Walmart e GameStop.

https://twitter.com/eugenedanielTV/status/1332179879614435330

Tuttavia, poiché questo è il modo più comune per acquistare una console, ci sono molte altre persone in lizza per le scorte limitate della console. Gli acquisti online richiedono tempi di reazione rapidi e tanta stupida fortuna, con molte persone (per lo più scalper) che utilizzano robot velocissimi per acquistare le loro console. Nel frattempo, i negozi fisici creavano file lunghe (e, nel periodo del COVID-19 sarebbe stato pericoloso) e scorte in negozio estremamente basse, il che significa che coloro che arrivano per primi in un dato giorno hanno le migliori probabilità di riuscire ad accaparrarsi la console.

foto@Wikimedia