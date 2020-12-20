Cyberpunk 2077, aggiornamento per ps5 e xbox one x

Cyberpunk 2077 è compatibile e disponibile su PS5, Xbox Serie X , ma solo tramite compatibilità con le versioni precedenti. Queste versioni del gioco traggono vantaggio dalla tecnologia su cui sono in esecuzione, motivo per cui il gioco funziona molto meglio su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S rispetto a Xbox One, Xbox One X, PS4 e PS4 Pro. Detto questo, un aggiornamento di nuova generazione adeguato e gratuito è in lavorazione e durante una recente intervista, il boss di CD Projekt Red Marcin Iwinski ha anticipato questo aggiornamento.

Sfortunatamente, Iwinski non ha parlato molto di queste versioni dell'RPG open-world, ma anticipa che queste versioni del gioco faranno uso di tutte le funzionalità e possibilità fornite. In altre parole, sembra che queste versioni saranno meno portanti e più costruite da zero.

"Quindi, in questo momento il gioco funziona con la retrocompatibilità e funziona molto bene", ha detto Iwinski. “Le console sono molto più veloci. E poi, stiamo pianificando un aggiornamento gratuito di nuova generazione per tutti coloro che hanno una console di nuova generazione. Quindi, se acquisti il ​​gioco ora, puoi giocarci su una nuova generazione. Funziona alla grande grazie alle maggiori capacità delle nuove console. Ma poi, con l'aggiornamento di nuova generazione, utilizzeremo tutte le funzionalità o le nuove funzioni e possibilità tecniche fornite dalle nuove piattaforme ".

Data la pletora di problemi di prestazioni e bug del gioco in questo momento, specialmente su PS4 e Xbox One, una corretta versione di prossima generazione del gioco non può arrivare abbastanza presto. Detto questo, con i problemi inaspettati e senza precedenti che il gioco ha dovuto affrontare dal lancio, chissà quando arriveranno queste versioni. È del tutto possibile che ora verranno respinti ulteriormente a causa del fiasco del lancio di Cyberpunk 2077 .