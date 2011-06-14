Sito del Senato USA colpito

In questi giorni il gruppo di hacker Lulz Security è passato ad attaccate il sito del Senato USA. Il sito in questione è www.senate.gov, l' amministrazione ha



affermato di aver ricevuto un attacco nello scorso fine settimana, dopo il turno di tanti colossi come Sony e Nintendo ora è toccato alle organizzazioni che hanno sbefeggiato il gruppo di hacker per qualche giorno, anche legate in parte all' FBI.

Fanno inoltre sapere che non sono stati toccato e violati i dati sensibili.









