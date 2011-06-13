Installare Tom Tom 6 su Nokia N95 8GB
di Redazione
13/06/2011
Questa guida riguarda come installare il Tom Tom 6 sul Nokia N95 8GB, per farlo è necessario avere il TT versione 6 almeno installato (cercate online info) ed avere i file contenuti in questo pacchetto. Come alcuni avranno notato non è possibile installare "normalmente" il Tom Tom sul Nokia perchè non lo riconosce come dispotivio interno il GPS e allora bisogna usare altri software.
Istruzioni:
1)Scarichiamo e scompattiamo l' archivio;
2)Installare bt.sisx e all' avviso "device added" potete anche disinstallarlo;
3)Installare GPSd.jar (dovete avviare questo programma ogni volta che volete utilizzare il navigatore e sempre prima di avviare il Tom Tom);
4)Installare il Tom Tom;
5)Avviate GPSd, chiederà il permesso per dei file e il permesso per connettersi in rete, date SI tutte e due le volte;
6)Avviate il TT e una volta settate le varie impostazioni iniziali verrà chiesto di attivare il bluetooth, clicchiamo SI e selezioniamo BinPDA-GPS;
7)Ora basta attendere che si trovino i satelliti e il navigatore si potrà usare normalmente con il gps del Nokia.
