Offline sito polizia spagnola

Redazione Avatar

di Redazione

13/06/2011

Oggi il sito della polizia spagnola è andato offline per qualche ora, questo quello che riporta la Bbc, afferma anche che il motivo, semplice da intuire, è la ritorsione verso l' arresto dei tre hacker qualche giorno fa ritenuti complici del gruppo Anonymous.


Il sito in questione è www.policia.es ma le autorità non hanno confermato che si tratta del gruppo di hacker ma bensì solo un errore che ha mandato offline il sito per circa un' ora. Intanto il gruppo dichiara "Non hanno arrestato nessum membro di primo piano del gruppo per il semplice motivo che non abbiamo membri di primo piano"


