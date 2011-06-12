iCloud vs iCloud

Appena Steve Jobs ha lanciato l' annuncio della sua favolosa iCloud ecco che un' azienda, la iCloud Communications, li ha fatto causa. La società sostiene di non aver mai concesso ad Apple di usare il termine iCloud e questo porterà ad un danno all' azienda rivale.





La iCloud Communications sostiene anche di produrre gli stessi servizi, o simili, offerti dalla iCloud di Apple, anche se visitando il loro sito, geticloud.com, si nota che sono servizi puntati per il VoIP.

Se Apple sarà costratto a cambiare nome avrà milioni e milioni di dollari buttati, spesi per le compagnie promozionali, tutti i prodotti dove c' è il logo iCloud ecc. Si pensa che le due società arrivino ad un patto, Apple donerà qualche $ ad iCloud Communications per ogni vendita di tale prodotto.









