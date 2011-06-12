Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

iCloud vs iCloud

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Appena Steve Jobs ha lanciato l' annuncio della sua favolosa iCloud ecco che un' azienda, la iCloud Communications, li ha fatto causa. La società sostiene di non aver mai concesso ad Apple di usare il termine iCloud e questo porterà ad un danno all' azienda rivale.


La iCloud Communications sostiene anche di produrre gli stessi servizi, o simili, offerti dalla iCloud di Apple, anche se visitando il loro sito, geticloud.com, si nota che sono servizi puntati per il VoIP.
Se Apple sarà costratto a cambiare nome avrà milioni e milioni di dollari buttati, spesi per le compagnie promozionali, tutti i prodotti dove c' è il logo iCloud ecc. Si pensa che le due società arrivino ad un patto, Apple donerà qualche $ ad iCloud Communications per ogni vendita di tale prodotto.




Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Offline sito polizia spagnola

Articolo Successivo

Apple iCloud

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022