Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Apple iCloud

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Apple ora lancerà la nuova iCloud, letteralmente "nuvola", con la quale sarà possibile sincronizzare i propri dispositivi, l' azienda attiverà questo servizio su tutti i suoi prodotti, dall' iPod all' iPad, dagli iMac addirittura agli iPhone.
Funziona con una serie di servizi wireless che si sincronizzano

con gli altri terminali, in modo che quando si va ad acquistare, modificare, aggiungere od eliminare un file su un dispositivo succede la stessa cosa in tutti gli altri.
Apple fornirà altri due servizi, iCloud Backup e iCloud Storage. La prima effettua automaticamente ogni giorno il backup dei dispositivi iOS tramite connessione WiFi, nel momento i cui i dispositivi sono sotto carica e quindi inutilizzati.
La seconda, invece, mette a disposizione altri 5 GB di spazio.
Tutti i pacchetti saranno però resi disponibili dal prossimo autunno.



Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iCloud vs iCloud

Articolo Successivo

FMI sotto attacco

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022