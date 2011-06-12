Apple iCloud

Apple ora lancerà la nuova iCloud, letteralmente "nuvola", con la quale sarà possibile sincronizzare i propri dispositivi, l' azienda attiverà questo servizio su tutti i suoi prodotti, dall' iPod all' iPad, dagli iMac addirittura agli iPhone.

Funziona con una serie di servizi wireless che si sincronizzano



con gli altri terminali, in modo che quando si va ad acquistare, modificare, aggiungere od eliminare un file su un dispositivo succede la stessa cosa in tutti gli altri.

Apple fornirà altri due servizi, iCloud Backup e iCloud Storage. La prima effettua automaticamente ogni giorno il backup dei dispositivi iOS tramite connessione WiFi, nel momento i cui i dispositivi sono sotto carica e quindi inutilizzati.

La seconda, invece, mette a disposizione altri 5 GB di spazio.

Tutti i pacchetti saranno però resi disponibili dal prossimo autunno.







