Sincronizzare Nokia N900 - iTunes

Per primo scarichiamo DoubleTwist e installiamolo. Appena avviato cercherà da solo i dati di iTunes per organizzarli, collegate ora l' N900 in modalità "memoria di massa" e noterete che DoubleTwist lo leggerà subito.

Ora selezionate le canzoni che volete e cliccate su "Sync", attendete e avrete le canzoni nel Nokia.