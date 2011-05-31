Loading...

Sincronizzare Nokia N900 - iTunes

31/05/2011

Per primo scarichiamo DoubleTwist e installiamolo. Appena avviato cercherà da solo i dati di iTunes per organizzarli, collegate ora l' N900 in modalità "memoria di massa" e noterete che DoubleTwist lo leggerà subito.
Ora selezionate le canzoni che volete e cliccate su "Sync", attendete e avrete le canzoni nel Nokia.

