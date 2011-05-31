Riprodurre i film di Megavideo comodamente dal vostro player di N900

Molti di voi si saranno accorti che usare Megavideo sul nostro n900 non è proprio comodissimo. Infatti risulta tutto molto “scattoso” e non è solo colpa del nostro Nokia ma sopratutto del player che utilizza megavideo . . . troppo pesante per il nostro mattoncino che fa fatica a gestrilo

Oggi vi propongo un trucchetto che vi permette di visualizzare i vostri video Megaupload direttamente su un player come kmplayer con notevoli miglioramenti in quanto a qualità audio/video, comodità ecc ecc.

Questa guida si differenzia dalle altre perchè non useremo il pc per ricavare la sorgente video ma faremo tutto da n900 !!

Per prima cosa andate all’indirizzo Megaupload dove si trova il video che volete vedere. Cliccate sul tasto play per avviare la riproduzione e lasciatelo in riproduzione

Ora, lasciando sempre il video in riproduzione, tornate sulla pagina dei preferiti di MicroB e scrivere about:cache nella barra degli indirizzi e premere invio

Apparirà una pagina come qulla riportata quì sotto, voi cliccate su List Cache Entries sotto il menu Memory cache device

Vi troverete davanti alla seguente schermata, dovrete solamente travare il link della sorgente video e copiarlo (Ctrl+c). Nelle prove che ho fatto fino ad adesso il link della sorgente video è sempre stato il primo dei link presenti nella pagina, lo potete facilmete individuare perchè hanno sempre la stessa “sintassi” (es http://www1110.megavideo.com/files/eccecc)

Ora lasciando sempre tutto aperto avviate il vostro player preferito (in questo caso io ho usato kmplayer) e nella parte bassa del programma incollate l’indirizzo appena copiato. Solo adesso potete chiudere tutte le finestre di MicroB e avviare la riproduzione del vostro film