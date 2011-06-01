Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

La Corea del Nord si arma di 3000 hacker

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Secondi Kim Heung-kwang, leader dell'associazione di defezionisti North Korea Intellectuals Solidarity, la Corea del Nord ha portato il armamento di hacker da 500 a 3000 unità. A Seul, Kim riferisce "La Corea del Nord sta potenziando il settore della guerra online dopo aver riconosciuto

la disparità di investimenti tra l'unità hacker e l'esercito tradizionale" e continua "Questi prodigi del computer vivono nel miglior contesto possibile, e se si diplomano a pieni voti anche i familiari possono trasferirsi a Pyongyang".
Fa sapere ancora che queste persone avranno diritto a viaggi all' estero e posizioni di alto livello in Corea del Nord, quella del Sud invece fa sempre più lamentele in quanto afferma che gli hacker "di sopra" continuano ad attaccare i loro siti senza stop.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

America pronta a tutto per difendersi dagli hacker

Articolo Successivo

Sincronizzare Nokia N900 - iTunes

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022