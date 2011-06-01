America pronta a tutto per difendersi dagli hacker
di Redazione
01/06/2011
Il Dipartimento della Difesa americano è pronto a tutto per proteggere i propri sistemi informatici, anche a combattere con la forza.
Il Wall Street Journal ha annunciato che il Dipartimento prenderà provvedimenti per gli attacchi subito ricorrendo, oltre ai metodi tradizionali di ricerca del colpevole, anche attacchi fisici e scontri a fuoco con gli avversari.
