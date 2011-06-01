Bitcoin è la nuova valuta online creata dagli hacker per fare acquisti online nei vari siti, nelle aste, negli store ecc. Una nuova moneta virtuale che sta allarmando tutti, sopratutto la Cia che è pronta a fare di tutto per far si che venga limitata il più possibile.





Un bitcoin appena creato valeva tra 20 e 30 cents di dollaro, mentre venerdì scorso le quotazioni online erano sugli otto dollari per ogni bitcoin. "In futuro può essere una valuta stabile", dice a Spiegel online il professor Gerhard Roesl, esperto di questioni valutarie dell’istituto superiore di Ratisbona. Ma i suoi creatori controbattono affermando che la moneta in questione è molto più sicura rispetto ai moderni mezzi di pagamento online.



