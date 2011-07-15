Loading...

Selezionare tutti gli amici su Facebook

15/07/2011

Ecco l'unico metodo reale che gira su internet per suggerire a tutti gli amici automaticamente una pagina. 

Per farlo dobbiamo avere o Mozilla Firefox o Google Chrome come browser, andare sulla pagina che vogliamo pubblicizzare, cliccare su "Invita amici" e si aprirà il riquadro con tutti i nostri amici. Copiamo e incolliamo nella barra degli indirizzi (dove c'è scritto http://www.facebookeccecc) questo codice:

javascript:var allChildren=document.getElementsByTagName('*');for (var i = 0; i < allChildren.length; i++) {var child = allChildren[i];if (child.getAttribute('name') == 'checkableitems[]') {child.click();}}

e li vedremo tutti selezionati. L'unica pecca è che supporta un numero contenuto di amici (credo 500) alla volta. Una volta selezionati tutti basterà cliccare su Invia Invito.

