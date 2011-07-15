Creare Epic Fail su Facebook

Vi siete mai chiesti come si creano quelle vignette nere con l'immagine al centro che trovate spesso su Facebook? Bene, seguite questa guida.

1)Andare su fakeposters.com e prima di tutto caricare l'immagine desiderata al centro. Possiamo scegliere se upparla dal nostro pc o prenderla da un link esterno dalla voce "Url";

2)Sotto possiamo impostare l'orientamento e l'allineamento;

3)Poi i colori del testo e dello sfondo;

4)Sotto ancora il titolo da darli in maiuscolo e il testo da inserire sotto la sritta grande;

Ora non resta che fare invia e avremmo il link dell'immagine con cui possiamo anche condividerla su Facebook e altri social network.