Creare Epic Fail su Facebook

di Redazione

15/07/2011

Vi siete mai chiesti come si creano quelle vignette nere con l'immagine al centro che trovate spesso su Facebook? Bene, seguite questa guida.

1)Andare su fakeposters.com e prima di tutto caricare l'immagine desiderata al centro. Possiamo scegliere se upparla dal nostro pc o prenderla da un link esterno dalla voce "Url";

2)Sotto possiamo impostare l'orientamento e l'allineamento;

3)Poi i colori del testo e dello sfondo;

4)Sotto ancora il titolo da darli in maiuscolo e il testo da inserire sotto la sritta grande;

Ora non resta che fare invia e avremmo il link dell'immagine con cui possiamo anche condividerla su Facebook e altri social network.

