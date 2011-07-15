Creare Epic Fail su Facebook
di Redazione
15/07/2011
Vi siete mai chiesti come si creano quelle vignette nere con l'immagine al centro che trovate spesso su Facebook? Bene, seguite questa guida.
1)Andare su fakeposters.com e prima di tutto caricare l'immagine desiderata al centro. Possiamo scegliere se upparla dal nostro pc o prenderla da un link esterno dalla voce "Url";
2)Sotto possiamo impostare l'orientamento e l'allineamento;
3)Poi i colori del testo e dello sfondo;
4)Sotto ancora il titolo da darli in maiuscolo e il testo da inserire sotto la sritta grande;
Ora non resta che fare invia e avremmo il link dell'immagine con cui possiamo anche condividerla su Facebook e altri social network.
