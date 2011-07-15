Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Attacco al pentagono

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il Washington Post fa sapere che al Pentagono c'è stato un furto di 24 mila file da parte di hacker di un servizio segreto straniero.



ll sottosegretario della Difesa Usa, William Lynn, precisa che l'attacca è stato indirizzato verso un'azienda esterna che si occupa della sicurezza della Difesa statunitense, la quale però condivide molti file con il Pentagono.

Oggi il Pentagono ha risolto creando un programma per la gestione dei file che usa la più moderna tecnologia al mondo, super complesso e addestrando anche quache militare specializzato.

Il neo segretario alla difesa, Leon Panetta, comunica "Ogni giorno vengono identificati e minacciano la nostra sicurezza, la nostra economia e i nostri cittadini qualcosa come 60 mila nuovi programmi di software o loro varianti''.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Creare Epic Fail su Facebook

Articolo Successivo

Scaricare da 77 hosting diversi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022