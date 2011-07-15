Loading...

Come salvare le conversazioni su Facebook

15/07/2011

Può capitare che ci torni utile leggere le ultime conversazioni fatte su Facebook, ma di default il social network non le salva. Allora come fare?

1)Scarichiamo e installiamo Mozilla Firefox, installiamo poi l'estensione Facebook Chat History Manager;

2)Riavviamo il browser e andiamo su Strumenti->Facebook Chat History Manager->Create Account;

3)Ora inseriamo i dati personali nella finestrella per accedere a Facebook, una volta dentro possiamo chiudere la finestra sul pulsante "Close login window";

4)Ora inseriamo qualche dato anche nella finestra che si aprirà, l'importante è la password (numerica perchè con lettere e numeri potrebbe dare problemi) perchè il login è opzionale, poi clicchiamo su "Create";

5)Se è andato tutto bene alla voce "Your account has been created successfully" rispondiamo OK.

Bene, abbiamo installato l'estensione per memorizzare le conversazioni. Ora per prova chatta con un amico e per rileggere vai su:

"Strumenti"->"Facebook Chat History Manager"->"View History". Per aprire la lista devi inserire la password che hai impostato prima, ora scegli un tuo amico e leggi pure la conversazione.

