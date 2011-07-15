Come salvare le conversazioni su Facebook

Può capitare che ci torni utile leggere le ultime conversazioni fatte su Facebook, ma di default il social network non le salva. Allora come fare?

1)Scarichiamo e installiamo Mozilla Firefox, installiamo poi l'estensione Facebook Chat History Manager;

2)Riavviamo il browser e andiamo su Strumenti->Facebook Chat History Manager->Create Account;

3)Ora inseriamo i dati personali nella finestrella per accedere a Facebook, una volta dentro possiamo chiudere la finestra sul pulsante "Close login window";

4)Ora inseriamo qualche dato anche nella finestra che si aprirà, l'importante è la password (numerica perchè con lettere e numeri potrebbe dare problemi) perchè il login è opzionale, poi clicchiamo su "Create";

5)Se è andato tutto bene alla voce "Your account has been created successfully" rispondiamo OK.

Bene, abbiamo installato l'estensione per memorizzare le conversazioni. Ora per prova chatta con un amico e per rileggere vai su:

"Strumenti"->"Facebook Chat History Manager"->"View History". Per aprire la lista devi inserire la password che hai impostato prima, ora scegli un tuo amico e leggi pure la conversazione.