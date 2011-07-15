Loading...

Come avere soldi infiniti su CityVille

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2011

Tutti ormai conoscono il famoso gioco di Facebook CityVille, bene, con questo tutorial vedremo come avere soldi infiniti nel gioco:

1)Scarichiamo e installiamo Chat Engine 6.0;

2)Prendi, nella tua città, la cosa che ti fa guadagnare più soldi, un esempio sono le case di campagna che più ne hai più guadagni. Lascia la schermata del gioco aperta e avvia il programma installato prima;

3)Clicca su "Process" e su "Plugin-container.exe", ora abilita la casella "Enable Speedhack" e imposta "Speed" su 5000.

fb1

4)Clicca su "Apply", aspetta 2 secondi e imposta "Speed" su 1 poi di nuovo su "Apply";

fb2

5)Tornando sul gioco vedrai che il tempo si è velocizzato rendendo così facile l'aumento di denaro. Puoi farlo quante volte vuoi sul gioco.

