Come trovare lavoro con twago.it
di Redazione
15/07/2011
Esiste un sito, per la precisione Twago, che permette alle persone di cercare lavoro. Ha due lati, uno per chi cerca e uno per chi chiede lavoro.
Prima di registrarsi bisogna precisare chi siamo, come già detto abbiamo due opzioni:
Poi basterà cliccare su "Registrai oggi gratuitamente" e seguire tutti i passi, impostando la categoria dove si vuole inserirsi, le competenze, gli hobby e credenziali come email, dove abiti ecc.
Per trovare un progetto o un fornitore abbiamo la casella di ricerca sopra, la differenza è spiegata nella tabella qua sopra.
