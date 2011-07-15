Loading...

Come trovare lavoro con twago.it

15/07/2011

Esiste un sito, per la precisione Twago, che permette alle persone di cercare lavoro. Ha due lati, uno per chi cerca e uno per chi chiede lavoro.

Prima di registrarsi bisogna precisare chi siamo, come già detto abbiamo due opzioni:

twago

Poi basterà cliccare su "Registrai oggi gratuitamente" e seguire tutti i passi, impostando la categoria dove si vuole inserirsi, le competenze, gli hobby e credenziali come email, dove abiti ecc.

Per trovare un progetto o un fornitore abbiamo la casella di ricerca sopra, la differenza è spiegata nella tabella qua sopra. 

