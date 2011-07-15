Modifica per Psp Go fw 6.30
di Redazione
15/07/2011
Ecco la guida modificare la Psp Go con firmware 6.30, come tutte le altre volte alla fine potremmo installare tutti i programmi, detti homebrew nella console.
Vediamo come:
1)Aggiorniamo la psp al firmware 6.31, 6.35 o 6.36;
2)Scarichiamo il pacchetto con gli Hen, la demo di Sukkiri e l'HBL r112;
3)Scompattiamo la demo del gioco e copiamo la cartella "demo" in PSP->GAME;
4)Estraiamo l'HBL r112 e copiamo la cartella "hbl", la "PSP" e il file h.bin nella memory stick, se lo chiede sovrascrivete i file esistenti;
5)Andaiamo in hbl/menu e copiamo il file EBOOT.PBP che andremmo ad estrarre dall'archivio degli Hen. Dentro il .zip troviamo tre cartelle, prendiamo quella relativa al nostro fw.
Avviare l'Hen:
1)Scollegare la psp dal pc e andare in Gioco poi avviare la demo di Sukkiri;
2)Una volta avviata andate alle seconda voce del menù e date cerchio, attendete il caricamento e dovreste tornare alla schermata dei menù;
3)Andare in Informazioni di sistema per controllare che l'Hen sia installato.
Installare l'IsoLoader:
1)Collega la psp e scarica Iso Tool, estrai il contenuto in PSP->GAME;
2)Abilita l'Hen come scritto sopra;
3)Crea la cartella "ISO" nella root della memory e copia li tutti i salvataggi dei giochi a cui vuoi giocare, poi falli partire.
Fatto!
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
