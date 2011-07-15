Creare fatture online
15/07/2011
Esiste un servizio online, precisamente InvoiceTo.me, che ci permette di creare fatture online. Appena entriamo nel sito ci troveremo una schermata di questo genere:
Abbiamo tutti i campi da poter modificare, le nostre credenziali, quelle a cui va intestata la fattura, l'intestazione, la lista dei prodotti e i prezzi con l'iva.
Possiamo aggiungere quante righe vogliamo con il menù a sinistra, una volta pronta clicchiamo su "Get PDF".
