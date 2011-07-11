Loading...

Segno zodiacale in PHP

11/07/2011

Ecco il codice php per creare una semplice funzione dove, tramite mese e giorno di nascita, verrà restituito il segno zodiacale:

<?php
function segno_zodiacale($data){

list($anno,$mese,$giorno) = explode('-',$data);

 if(($mese==1 && $giorno>20)||($mese==2 && $giorno<20)){
   return 'Acquario';
  }else if(
  ($mese==2 && $giorno>18 )||($mese==3 && $giorno<21)){
   return 'Pesci';
  }else if(
  ($mese==3 && $giorno>20)||($mese==4 && $giorno<21)){
   return 'Ariete';
  }else if(
  ($mese==4 && $giorno>20)||($mese==5 && $giorno<22)){
   return 'Toro';
  }else if(
  ($mese==5 && $giorno>21)||($mese==6 && $giorno<22)){
   return 'Gemelli';
  }else if(
  ($mese==6 && $giorno>21)||($mese==7 && $giorno<24)){
   return 'Cancro';
  }else if(
  ($mese==7 && $giorno>23)||($mese==8 && $giorno<24)){
   return 'Leone';
  }else if(
  ($mese==8 && $giorno>23)||($mese==9 && $giorno<24)){
   return 'Vergine';
  }else if( 
  ($mese==9 && $giorno>23)||($mese==10 && $giorno<24)){
   return 'Bilancia';
  }else if(
  ($mese==10 && $giorno>23)||($mese==11 && $giorno<23)){
   return 'Scorpione';
  }else if(
  ($mese==11 && $giorno>22)||($mese==12 && $giorno<23)){
   return 'Sagittariuo';
  }else if(
  ($mese==12 && $giorno>22)||($mese==1 && $giorno<21)){
   return 'Capricorno';
 }
}
?>
