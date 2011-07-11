Segno zodiacale in PHP
di Redazione
11/07/2011
Ecco il codice php per creare una semplice funzione dove, tramite mese e giorno di nascita, verrà restituito il segno zodiacale:
<?php function segno_zodiacale($data){ list($anno,$mese,$giorno) = explode('-',$data); if(($mese==1 && $giorno>20)||($mese==2 && $giorno<20)){ return 'Acquario'; }else if( ($mese==2 && $giorno>18 )||($mese==3 && $giorno<21)){ return 'Pesci'; }else if( ($mese==3 && $giorno>20)||($mese==4 && $giorno<21)){ return 'Ariete'; }else if( ($mese==4 && $giorno>20)||($mese==5 && $giorno<22)){ return 'Toro'; }else if( ($mese==5 && $giorno>21)||($mese==6 && $giorno<22)){ return 'Gemelli'; }else if( ($mese==6 && $giorno>21)||($mese==7 && $giorno<24)){ return 'Cancro'; }else if( ($mese==7 && $giorno>23)||($mese==8 && $giorno<24)){ return 'Leone'; }else if( ($mese==8 && $giorno>23)||($mese==9 && $giorno<24)){ return 'Vergine'; }else if( ($mese==9 && $giorno>23)||($mese==10 && $giorno<24)){ return 'Bilancia'; }else if( ($mese==10 && $giorno>23)||($mese==11 && $giorno<23)){ return 'Scorpione'; }else if( ($mese==11 && $giorno>22)||($mese==12 && $giorno<23)){ return 'Sagittariuo'; }else if( ($mese==12 && $giorno>22)||($mese==1 && $giorno<21)){ return 'Capricorno'; } } ?>
