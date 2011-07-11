Creare icone in stile Crystal Clear

In questo tutorial impareremo a creare delle icone simili a questa

Per farlo useremo Photoshop, iniziamo:

1)Creiamo un nuovo documento bianco. Le cartelle nei sistemi operativi di solito sono di 16x16 o 32x32 pixel. Impostate il colore principale con questi valori R110 G109 B104 e quello di sfond con questi R255 G225 B57.

Create un livello1 e con la penna tracciate la cartella, riempite poi con il colore in primo piano.

2)Selezionate lo strumento Scherma (Mezzitoni - Esposizione 50%), impostate il valore del pennello a 5px e date una forma un pò curva al riflesso della luce sulla cartella. Con lo strumento Brucia invece andiamo ad ottenere la parte in ombra sempre con i medesimi valori del precedente.

3)Cliccate su X per invertire i colori di primo e secondo piano, poi selezionate pennello e sceglietene uno tondo di 3px. Attiviamo ora il tracciato di lavoro, creiamo il 2 livello e selezioniamo l'opzione Traccia tracciato (tasto destro sul tracciato con lo strumento Penna attivo).

4)Creiamo un 3 livello e deselezioniamo il tracciato di prima, ora con Penna disegnamo la linguetta della cartellina. Aggiungiamo il 4 livello e disegnamo il contorno delle ante.

5)Torniamo sul 3 livello e con Scherma e Brucia diamo le ombre e luci rispettando la direzione della luce scelta, in questo caso dall'alto a destra.

6)Selezioniamo con CTRL il livello 1 e creiamo un 5, poi con il pennello bianco aggiungiamo la parte di luce. Per rendere più gradevole l' effetto impostiamo la trasparenza del 1 livello su 53-54%.

Creiamo un 6 livello e sempre con il pennello bianco facciamo la stessa cosa sui bordi in modo da renderli un pò "luminosi". Ripetete il 3 livello e poi uniteli tutti (tranne lo sfondo). Andiamo su quello della cartella e impostiamo come segue:

Opacità: 35%

Angolo: 120

Distanza: 2

Diffusione: 0

Dimensione: 6