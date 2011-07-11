In questa guida vediamo come creare un occhio con Photoshop, il risultato finale sarà questo:

Ringrazio un mio amico che mi ha suggerito come fare questo tutorial, vediamo qua come iniziare:

1)Creiamo un documento di 100x100px con sfondo bianco, impostiamo due colori uno scuro e uno chiaro (sarebbe meglio della stessa tonalità, come #415FDB quello scuro e #41A2FD quello chiaro.

2)Creiamo una parte rettangolare e riempiamola del colore scuro con il secchiello, invertiamo poi i colori con CTRL+I.

3)Applichiamo l' effetto vento da Filtro>Stilizzazione>Effetto vento e settiamolo così:

Metodo: Efetto vento

Direzione: Da sinistra

Clicchiamo CTRL+F per 3 volte e invertiamo i colori con CTRL+I.

4)Creiamo un nuovo livello e una parte rettangolare, tramite il secchiello riempiamola con il colore chiaro.

5)Applichiamo Filtro>Sfocatura>Controllo sfocatura inserendo 4,5 come valore e uniamo i livelli visibili nella palette "livelli".

6)Invertiamo di nuovo i colori dell' immagine e applichiamo l' effetto vento con le stesse impostazioni di prima. CTRL+I nuovamente e usiamo Filto>Sfocatura>Effetto movimento come in figura:

Per ultimo Immagine>Ruota quadro>90° antiorario.

7)Ora CTRL+A così selezioniamo l' immagine e copiamola negli appunti con CTRL+C. Creiamo ora un documento con sfondo trasparente di 200x200px, incolliamo l' immagine con CTRL+V, noteremo che si creano due livelli.

Posizioniamo le immagine di ciascun livello in modo che combacino e uniamo i livello visibili come prima.

8)Creiamo un secondo livello e una sezione che vada dall' alto verso metà immagine, riempiamo di nero con lo strumento secchiello. Ripetiamo tutto ma dal basso verso la metà e riempiamo di bianco.

9)Uniamo i livelli e impostiamo Filtro>Distorsione>Coordinate polari scegliendo "Rettangolare a polare".

10)Creiamo un altro livello e con "Selezione Ellittica" tracciamo una selezione circolare (tenendo premuto il tasto Shift per renderla perfettamente circolare) come si vede nella figura, centrata e un poco più piccola dell’occhio stesso.

11)Con "Selezione rettangolare" e il tasto ALT premuto formiamo la selezione circolare poco più su della metà come mostrato nella figura.

12)Clicchiamo su D e selezionamo lo strumento "Sfumatura lineare", riempiamo questa selezione, in modo che il bianco sia in alto come mostrato in figura. Per terminare cambiate la modalità di fusione del livello (nella palette dei livelli) in "Scolora".