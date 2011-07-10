Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Scaricare musica e video da YouTube

Redazione Avatar

di Redazione

10/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Abbiamo la possibilità di scaricare musica e filmati da Youtube tramite un semplice software, aTube Catcher.

Una volta scaricato e installato lo avviamo e noteremo subito la casella centrale dove copiare e incollare il link al video di Youtube, nella casella soto selezioniamo il percorso dove salvare il file e in "Formato" possiamo scegliere in che formato appunto salvarlo. 

Qua abbiamo varie opzioni, ci sono praticamente tutti i formati musicali e video, se ad esempio vogliamo una canzone senza avere il video impostiamo .mp3 oppure se vogliamo il video intero mettiamo .avi o .fvl come formato.

Sotto abbiamo varie opzioni, possiamo attivare ad esempio il Turbo Download, poi clicchiamo su Scarica e il video verrà prima scaricato poi convertito nel formato che abbiamo scelto.

Possiamo anche impostare una serie di link per scaricarli tutti di fila automaticamente andando su "Lista dei Downlaods".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Lista CMS

Articolo Successivo

Kernel 3.0 Linux sbarca su Android

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022