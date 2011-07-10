Scaricare musica e video da YouTube

Abbiamo la possibilità di scaricare musica e filmati da Youtube tramite un semplice software, aTube Catcher.

Una volta scaricato e installato lo avviamo e noteremo subito la casella centrale dove copiare e incollare il link al video di Youtube, nella casella soto selezioniamo il percorso dove salvare il file e in "Formato" possiamo scegliere in che formato appunto salvarlo.

Qua abbiamo varie opzioni, ci sono praticamente tutti i formati musicali e video, se ad esempio vogliamo una canzone senza avere il video impostiamo .mp3 oppure se vogliamo il video intero mettiamo .avi o .fvl come formato.

Sotto abbiamo varie opzioni, possiamo attivare ad esempio il Turbo Download, poi clicchiamo su Scarica e il video verrà prima scaricato poi convertito nel formato che abbiamo scelto.

Possiamo anche impostare una serie di link per scaricarli tutti di fila automaticamente andando su "Lista dei Downlaods".