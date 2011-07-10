Scaricare musica e video da YouTube
di Redazione
10/07/2011
Abbiamo la possibilità di scaricare musica e filmati da Youtube tramite un semplice software, aTube Catcher.
Una volta scaricato e installato lo avviamo e noteremo subito la casella centrale dove copiare e incollare il link al video di Youtube, nella casella soto selezioniamo il percorso dove salvare il file e in "Formato" possiamo scegliere in che formato appunto salvarlo.
Qua abbiamo varie opzioni, ci sono praticamente tutti i formati musicali e video, se ad esempio vogliamo una canzone senza avere il video impostiamo .mp3 oppure se vogliamo il video intero mettiamo .avi o .fvl come formato.
Sotto abbiamo varie opzioni, possiamo attivare ad esempio il Turbo Download, poi clicchiamo su Scarica e il video verrà prima scaricato poi convertito nel formato che abbiamo scelto.
Possiamo anche impostare una serie di link per scaricarli tutti di fila automaticamente andando su "Lista dei Downlaods".
Articolo Precedente
Lista CMS
Articolo Successivo
Kernel 3.0 Linux sbarca su Android
Redazione