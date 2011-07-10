Loading...

Lista CMS

Redazione

di Redazione

10/07/2011

TITOLO

Ecco una lista dei più diffusi cms in circolazione.

Joomla
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali

Wordpress
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali

Drupal
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali, blog

vBulletin
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per forum

Xoops
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali

e107
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare portali

Frog
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali

Silverstripe
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali

Liferay
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali, blog

miaCMS
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali

Pligg
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare portali, social news, social network

Xaraja
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare portali

Php Fusion
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali

Php Nuke
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali

phpBB
Sito ufficiale
Tipo: Cms per forum

Mybb
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per forum

Exbb
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per forum

Flat Nuke
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali

Moinmoin Wiki
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per wiki

Chevereto
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting

PHP Image Host v1
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting

DPI Image Hosting
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting

Scripteen Image Hosting
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting

ARWScripts Image Hosting
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting

Dolphin Smart Community Builder
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per community, social network

Fantacalcio Bazar
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per fantacalcio online

Magento
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare ecommerce

PrestaShop
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per ecommerce

Zen-Cart
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per ecommerce

Questi sono solo alcuni ma ne esistono molti altri.


