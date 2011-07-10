Lista CMS
di Redazione
10/07/2011
Ecco una lista dei più diffusi cms in circolazione.
Joomla
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali
Wordpress
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali
Drupal
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali, blog
vBulletin
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per forum
Xoops
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali
e107
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare portali
Frog
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali
Silverstripe
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali
Liferay
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali, blog
miaCMS
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per blog, portali
Pligg
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare portali, social news, social network
Xaraja
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare portali
Php Fusion
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali
Php Nuke
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali
phpBB
Sito ufficiale
Tipo: Cms per forum
Mybb
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per forum
Exbb
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per forum
Flat Nuke
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per portali
Moinmoin Wiki
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per wiki
Chevereto
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting
PHP Image Host v1
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting
DPI Image Hosting
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting
Scripteen Image Hosting
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting
ARWScripts Image Hosting
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per image hosting
Dolphin Smart Community Builder
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per community, social network
Fantacalcio Bazar
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per fantacalcio online
Magento
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per creare ecommerce
PrestaShop
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per ecommerce
Zen-Cart
Sito Ufficiale
Tipo: Cms per ecommerce
Questi sono solo alcuni ma ne esistono molti altri.
Redazione