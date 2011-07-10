Come installare un cms
di Redazione
10/07/2011
Un cms (Content management system) è un "sistema" semplificato per creare un sito web, di qualsiasi genere, dal negozio online al blog personale.
Si tratta di un pacchetto da scaricare, estrarre nel pc e caricare nel nostro spazio web tramite un programma ftp, come filezilla, per l' installazione di solito basta andare su www.nomesito.it o www.nomesito.it/install per fare partire l' installazione automaticamente.
I requisiti sono ovviamente uno spazio web (un web server) con Apache 1.x o 2.x, un database MySQL 3.23 o superiore, php 4.3 o superiore installato nel server (presente in tutti i servizi di hosting).
Per sapere qual è il cms più appropriato alle tue esigenze guarda questo articolo.
Articolo Precedente
Le cause del down di Aruba
Articolo Successivo
Lista CMS
Redazione