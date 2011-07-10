Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come installare un cms

Redazione Avatar

di Redazione

10/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un cms (Content management system) è un "sistema" semplificato per creare un sito web, di qualsiasi genere, dal negozio online al blog personale.

Si tratta di un pacchetto da scaricare, estrarre nel pc e caricare nel nostro spazio web tramite un programma ftp, come filezilla, per l' installazione di solito basta andare su www.nomesito.it o www.nomesito.it/install per fare partire l' installazione automaticamente.

I requisiti sono ovviamente uno spazio web (un web server) con Apache 1.x o 2.x, un database MySQL 3.23 o superiore, php 4.3 o superiore installato nel server (presente in tutti i servizi di hosting).

Per sapere qual è il cms più appropriato alle tue esigenze guarda questo articolo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Le cause del down di Aruba

Articolo Successivo

Lista CMS

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022