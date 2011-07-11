Le cause del down di Aruba

Le cause del down di ieri, ormai già risolto, di Aruba sembrerebbero riconducibili all' incendio di Aprile.

Pare infatti che si sia danneggiata una parte di strutta e l' alimentazione dei server sia saltata, la società ha comunicato però di star lavorando su un "potenziamento" della strutta implementando la sicurezza nella webfarm1 e raddoppiando gli impianti.

Alcuni utenti però chiedono risarcimenti e c' è già qualcuno che vorrebbe intraprendere una class-action, Aruba pare accontetare con alcuni risarcimenti e un paio di scuse.