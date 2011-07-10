Kernel 3.0 Linux sbarca su Android

Si è sparsa la voce che il team di sviluppo Cyanogen della rom stia già lavorando sul porting del kernel di Linux 3.0 sui sistemi Android.

Attualmente su questi dispositivi è installato il Kernel 2.6.x e grazie al 3.0 ci saranno cambiamenti sostanziali sia dal punto di vista grafico che software.

Per chi non lo sapesse il kernel è (preso da Wikipedia) :

In informatica, il kernel costituisce il nucleo di un sistema operativo. Si tratta di un software avente il compito di fornire ai processi in esecuzione sull'elaboratore un accesso sicuro e controllato all'hardware. Dato che possono esserne eseguiti simultaneamente più di uno, il kernel ha anche la responsabilità di assegnare una porzione di tempo-macchina e di accesso all'hardware a ciascun programma (multitasking).