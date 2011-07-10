Loading...

Obama vs hacker

10/07/2011

Per una seconda volta gli hacker hanno attaccato il sito ufficiale di Barack Obama riflettendolo su altri siti web. 



 

Nel portale si legge "I politici mentono" e "I politici ti dicono quello che vuoi sentirti dire", ma più che altro sembrebbe uno scherzo perchè non è stato alterato alcun file.

Ora però il presidente degli Stati Uniti si prepara al meglio per difendersi da altri attacchi proprio durante la campagna elettorale e al lancio del nuovo sito "Obama 2012".

 

 

