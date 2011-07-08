Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Aruba ancora down

Redazione Avatar

di Redazione

08/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Da questa mattina molti siti e servizi di Aruba, come le webmail, backup e altri, sono down. Si tratta della seconda volta che succede una cosa del genere, la prima qualche settimana fa dovuta all' incendio delle batterie degli ups nella webfarm.



 

Questa volta però, l' azienda, non ha dato comunicati o fatto sapere niente in merito anche se sembra che alcuni siti web stiano tornando online e con velocità normali.

Non si sa niente invece per gli altri servizi.

 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Obama vs hacker

Articolo Successivo

Arrestati 15 italiani del gruppo Anonymous

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022