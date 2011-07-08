Aruba ancora down

Da questa mattina molti siti e servizi di Aruba, come le webmail, backup e altri, sono down. Si tratta della seconda volta che succede una cosa del genere, la prima qualche settimana fa dovuta all' incendio delle batterie degli ups nella webfarm.

Questa volta però, l' azienda, non ha dato comunicati o fatto sapere niente in merito anche se sembra che alcuni siti web stiano tornando online e con velocità normali.

Non si sa niente invece per gli altri servizi.