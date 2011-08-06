Scaricare da YouTube con Fedora
di Redazione
06/08/2011
Per chi ha appena installato Fedora 15 può tornare molto utile questo programmino, si tratta di ClipGrab, il quale ci fa scaricare i video direttamente da YouTube.
Per installarlo diamo da terminale:
cd /etc/yum.repos.d/
poi:
wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/Faster3ck:/fasterindesign/Fedora_15/home:Faster3ck:fasterindesign.repo
infine:
yum install clipgrab
Installato!
Articolo Precedente
Personalizzare Firefox al massimo
Articolo Successivo
Google crea la guida per l'HTML5
Redazione