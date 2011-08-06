Loading...

Scaricare da YouTube con Fedora

06/08/2011

Per chi ha appena installato Fedora 15 può tornare molto utile questo programmino, si tratta di ClipGrab, il quale ci fa scaricare i video direttamente da YouTube.

Per installarlo diamo da terminale:

cd /etc/yum.repos.d/

poi:

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/Faster3ck:/fasterindesign/Fedora_15/home:Faster3ck:fasterindesign.repo

infine:

yum install clipgrab

Installato!

