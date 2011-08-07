Loading...

Personalizzare Firefox al massimo

07/08/2011

Con Mozilla Firefox abbiamo la possibilità di personalizzarlo molto facilmente, il tutto grazie ad un componente aggiuntivo gratuito, Greasemonkey.

Una volta installato riavviamo Firefox e troveremo la faccina di una scimmia in alto a destra. Di per se questo componente non ha alcun effetto sul browser ma vanno scaricato e aggiunti i plugin specifici per cosa vogliamo fare. Qua sotto la lista di alcuni dei migliori plugin in circolazione, per installarli basta aprire la pagina e cliccare su Install, attendere i 3 secondi sulla finestrella aperta e cliccare Installa.

-Handy Photo Downloader: scaricare interi album da Facebook;

-Facebook Video: scaricare i video da Facebook;

-Remove All Facebook Ads: rimuovi la pubblicità da Facebook;

-Facebook Friends Checker: controlla chi ti ha eliminato da Facebook;

-inYOf4ceBook: ingrandisce le piccole immagini dei profili su Facebook;

-Simplepedia: rimuove il superfluo da Wikipedia;

-YousableTubeFix: aggiunge molte opzioni a Youtube;

-Greased Lightbox: fa apparire le immagini di Google in un lightbox;

-Google Extra: aggiunge video e foto ai risultati di ricerca;

Questi sono solo alcune delle personalizzazioni che è possibile fare con Firefox, chi usa MySpace a questo indirizzo troverà altri script interessanti per il sito, mentre per eBay c'è questa lista.

