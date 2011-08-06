Google crea la guida per l'HTML5

Google in collaborazione a Christoph Niemann ha creato una guida sull'HTML5 per far sì che anche i meno esperti si informino su cos'è il web e come va usato.

La si può trovare a questo indirizzo e spiega le 20 cose fondamentali, è infatti chiamata "20 things i learned about browsers and the web" (ovvero "20 cose che ho imparato sui browser e il web").