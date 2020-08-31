Samsung svela il nuovo Galaxy S21
di Redazione
31/08/2020
Il nuovo Galaxy S21 (S30) sarà probabilmente dotato della DRAM LPDDR5 da 16 GB più veloce e con la maggiore capacità del settore.
All'inizio di quest'anno, Samsung ha annunciato l'intenzione di produrre in serie DRAM LPDDR5 da 16 GB utilizzando la sua tecnologia di classe 10nm (1z) di terza generazione nella seconda metà dell'anno.
L'azienda ha confermato di aver creato una nuova linea di produzione presso lo stabilimento di Pyeongtaek in Corea per avviare la produzione in serie della prima DRAM mobile LPDDR5 da 16 GB basata su 1z del settore.
Sarà prodotto in serie utilizzando il nodo di processo di classe 10nm (1z) di terza generazione del chaebol utilizzando la tecnologia ultravioletta estrema (EUV).
Secondo Jung-bae Lee, vicepresidente esecutivo di DRAM Product & Technology, LPDDR5 da 16 GB supererà un significativo ostacolo allo sviluppo nel ridimensionamento delle DRAM e aprirà nuove porte per il settore.
