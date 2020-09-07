Facebook e Instagram, funzionalità per pubblicare su entrambi

Instagram e Facebook stanno testando una nuova funzionalità che aumenterebbe ulteriormente l'integrazione tra le due piattaforme. Come riportato da The Verge , Facebook sta testando la possibilità di portare le storie di Instagram in modo automatico nelle storie di Facebook.

Facebook ha cercato a lungo di incoraggiare gli utenti di Instagram a pubblicare le loro storie di Instagram su Facebook. Questo test è un'espansione significativa di questi sforzi ed è attualmente disponibile per un piccolo sottoinsieme di utenti.

In un pop-up che spiega la nuova funzionalità, Facebook rivela: "ora i tuoi follower possono scegliere di visualizzare la tua storia di Instagram da Facebook".

L'azienda afferma che i follower di Instagram che hanno scelto di collegare il proprio account a Facebook e attivare questa impostazione di visualizzazione saranno in grado di vedere la storia di Instagram su Facebook, ma le persone su Facebook che non ti seguono su Instagram non possono vedere tale storia .

C'è anche una distinzione visiva. Le storie di Facebook avranno cerchi blu intorno e Instagram avrà i tradizionali cerchi rosa e arancioni intorno. Le immagini di questa funzione sono state condivise per la prima volta su Twitter da @ ecwife .

Facebook sta cercando di sottolineare che nulla sta cambiando su chi può vedere le tue storie su Instagram. Invece, questa funzione dà semplicemente, alle persone che ti seguono su Instagram, la possibilità di visualizzare le stesse storie in app Facebook. L'utilità di tale funzione però, in realtà non è chiara.

Un portavoce di Facebook ha confermato il test di questa nuova funzionalità in una dichiarazione, aggiungendo che la funzione è completamente opt-in e rispetta tutte le impostazioni sulla privacy.

Il portavoce ha anche confermato che si tratta di un "test limitato" e la società ascolterà i feedback degli utenti.