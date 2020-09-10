Playstation 5 aperti i pre-ordini per la versione placcata oro
di Redazione
10/09/2020
I preordini dell'edizione placcata oro della PS5 sono aperti, prima ancora che Sony ne annunciasse il prezzo, secondo quanto riporta TomsGuide.com
Il prezzo della PS5 non è stato ancora annunciato, ma pare ci sia una versione completamente placcata oro.
La fase di preordine per la PS5 placcata in oro di Truly Exquisite, per il Regno Unito, si è aperta alle ore 15 ed ha però un costo effettivo, al di là del prezzo di lancio della nuova Playstation 5 non ancora ufficializzato.
Il costo per il pre-ordine è di 8.000 sterline pari a circa 10.000 euro.
Truly Exquisite è un marchio di personalizzazione di lusso con sede nel Regno Unito, offre il suo servizio di placcatura in oro per PS5. Lo offre già per la serie Samsung Galaxy S20 , iPad, iPad Pro ed il prossimo iPhone 12.
Il costo è di poco meno di 8.000 sterline se desideri la PS5 rivestita in oro rosa 18 carati, 8,099 sterline se preferisci un 24k o 9,199 se preferisci una finitura platino. Questi prezzi sono però solo per l'edizione digitale.
Naturalmente saranno disponibili anche gli accessori, il controller DualSense dorato per 650 sterline circa ed un auricolare wireless Golden Pulse 3D per 399 sterline.
Redazione